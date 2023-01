Windows 8.1: fine del supporto tecnico e software

A circa dieci anni di distanza dal suo lancio sul mercato, anche per Windows 8.1 è giunto il momento di uscire definitivamente di scena, con la fine del supporto tecnico e software da parte di Microsoft, così da cedere il posto alle distribuzioni più recenti, Windows 11 in primis, su cui l’azienda sta cercando di spingere in maniera sempre maggiore.

Windows 8.1: supporto tecnico e software terminato

Per cui, come ricordato dallo stesso colosso di Redmond nelle scorse settimane, a partire da oggi, 10 gennaio 2023, Windows 8.1 non riceverà più nuovi aggiornamenti, supporto tecnico e patch di sicurezza.

Nell’immediato coloro che fanno ancora uso del sistema operativo non noteranno nulla di diverso, ma ovviamente con il passare del tempo la cosa salterà inevitabilmente all’occhio, in quanto diventerà maggiormente vulnerabile a minacce informatiche di vario genere e non si potrà più ottenere supporto gratuito, senza contare che alcuni software potrebbero smettere di funzionare correttamente, visto che alcuni produttori interromperanno a loro volta il supporto per l’ormai vetusto OS.

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, Windows 8.1 è stato rilasciato a ottobre del 2013 per far fronte al malcontento degli utenti derivante dall’impiego di Windows 8, in special modo a causa della mancanza del pulsante Start e per l’impossibilità di avviare direttamente il desktop al posto della Start Screen. Windows 8.1 ha altresì introdotto un’integrazione più stretta con SkyDrive (il servizio di cloud storage di Microsoft ora noto come OneDrive), un sistema di crittografia trasparente basato su BitLocker sui dispositivi compatibili e il supporto per la stampa 3D.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.