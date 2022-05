Windows da 5,56€ e Office ai prezzi più bassi su Godeal24! Quantità limitate

Il sistema operativo Windows è la base per il funzionamento del computer. C’è un solo problema: è troppo costoso per la maggior parte delle persone. Naturalmente, potrebbero esserci alcuni sistemi operativi per computer lite e tali versioni non possono garantire stabilità, compatibilità, ecc. Il sistema operativo Windows è ancora la prima scelta. Grazie a Godeal24, c’è un modo per ottenere un sistema operativo Windows originale e Microsoft Office al prezzo più basso! Come possono essere possibili prezzi così bassi? Godeal24 vende licenze Microsoft Office e Windows online a prezzi scontati perché sono usate – acquistate da società che non le utilizzano più.

Godeal24 garantisce la sicurezza e la legalità di ogni licenza venduta. E nel caso di una licenza dematerializzata, non ci sono costi di logistica e stoccaggio, il che riduce ulteriormente i costi. Naturalmente, questo è un processo completamente legale, governato dalla legislazione europea. Le licenze vendute sul sito Godeal24 sono a vita: una volta utilizzata la chiave di attivazione, è possibile utilizzarla per tutta la vita del software!

Fare acquisti su Godeal24 è facile: dopo l’acquisto l’utente riceve una mail contenente il link per scaricare il programma, la licenza per attivarlo e le istruzioni per installarlo. In caso di dubbi e problemi è possibile contattare il servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 all’indirizzo email service@godeal24.com.

Nella vendita di inizio anno su Godeal24, abbiamo selezionato per te i prodotti più popolari del primo trimestre! Windows 10 è ancora la prima scelta per la maggior parte degli utenti, ora puoi acquistare Windows 10 da 5,56 € per PC e Microsoft Office 2021 Pro Plus da 14,44 € per PC! Altri software hanno fino al 70% di sconto!

I prezzi più bassi a tempo limitato

Windows:

Office

Pacchetti Office 2021 fino al 70% col codice GOLE70

Nuovo Office al 66% di sconto col codice GOLE66

Fino al 50% di sconto sulle licenze Windows col codice GOLE50

Altri pacchetti per lavorare scontati col codice GOLE62

Strumenti per computer e MacBook

Altri strumenti>>>

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?