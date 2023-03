Windows Defender: file e URL legittimi segnalati come dannosi

Windows Defender è sicuramente un ottimo sistema per garantire la sicurezza dei computer, ma purtroppo non è esente da errori e di tanto in tanto sale agli onori delle cronaca proprio per questo. Tra gli esempi più lampanti vi è il bug che è rimasto operativo per la bellezza di 12 anni e che solo recentemente è stato corretto. Sempre al riguardo, nel corso delle ultime ore Microsoft ha informato dell’esistenza di un nuovo problema: la sua soluzione antivirus e anti-malware potrebbe contrassegnare file e URL legittimi come dannosi.

A rendere nota la cosa è stata la stessa azienda di Redmond, mediante la pubblicazione di un apposito tweet dall’account Microsoft365 Status che descrive il bug e fornisce ulteriori dettagli al riguardo.

We're investigating an issue where legitimate URL links are being incorrectly marked as malicious by the Microsoft Defender service. Additionally, some of the alerts are not showing content as expected. Further details can be found under DZ534539 within the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 29, 2023