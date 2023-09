Windows Foto aggiunge la ricerca di contenuti simile a Google

Un nuovo aggiornamento in arrivo per Windows Foto apporta alcuni importanti miglioramenti che potrebbero mettere l’applicazione alla pari con altre come Google Foto e Samsung Foto.

Una delle funzioni più apprezzate di Google Foto è la possibilità di cercare le foto in base al contenuto e al contesto. Per esempio, si può trovare facilmente una foto del viaggio in Andalusia, cercando le parole “Andalusia”, “viaggio” o anche “gita”. Una funzione simile sta per arrivare su Windows Foto, e non è l’unica novità!

Windows Foto potrebbe non essere la soluzione più popolare per l’archiviazione o l’editing delle foto, ma Microsoft spera di aumentare la sua popolarità portandola alla pari con i suoi competitor. In un post sul blog di Windows, l’azienda ha annunciato una serie di correzioni e funzionalità in arrivo a partire da subito.

Come cercare le foto per contenuto e contesto con Windows Foto

La prima novità è la ricerca dei contenuti, che permette agli utenti di inserire parole chiave come “spiaggia”, “auto” o “aereo” e trovare le immagini della propria libreria che contengono quell’oggetto.

Per accedere a questa ricerca, gli utenti devono aver effettuato l’accesso al proprio account Microsoft e andare nella sezione “OneDrive Personal“, dove la barra di ricerca si trova in alto. Un’altra novità della ricerca è la possibilità di rintracciare le foto scattate in un luogo specifico in base ai metadati dell’immagine.

Per chi possiede un dispositivo Google o Samsung, è stato aggiunto il supporto per le foto in movimento, in cui la porzione video di tali immagini adesso può essere visualizzata accanto alla foto.

E se si vuole che le immagini siano un po’ più vivaci, c’è una nuova opzione di sfocatura dello sfondo nella modalità di modifica, molto simile alla modalità ritratto della maggior parte dei telefoni cellulari. Con un solo clic, il soggetto viene evidenziato e lo sfondo viene sfocato. È anche possibile cambiare l’intensità della sfocatura o di modificare l’area da sfocare.

Gran parte delle persone si limita a utilizzare il sistema di archiviazione delle foto fornito di default con il telefono. Le nuove funzionalità di Windows Foto sono sicuramente interessanti per chi archivia le foto su un computer come backup o per chi utilizza un computer per tenere organizzate le foto più vecchie.

Queste nuove funzioni si applicano solo alle foto di cui è stato eseguito il backup su OneDrive. Microsoft ha aggiunto che gli utenti che fanno parte del programma Windows Insiders riceveranno le funzioni per primi, seguiti dal rilascio al pubblico in generale.