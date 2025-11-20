Windows Insider lancia un nuovo sito web, ma il futuro è incerto

Il programma Windows Insider compie 11 anni, e Microsoft ha deciso di celebrare questo compleanno con un nuovo sito web. Nelle ultime due settimane, diversi veterani del programma hanno abbandonato la nave, scatenando discussioni accese tra gli appassionati sul futuro di un’iniziativa che un tempo sembrava il fiore all’occhiello della collaborazione tra Microsoft e la sua comunità.

Microsoft rinnova il sito Windows Insider mentre veterani abbandonano il programma

Il restyling è arrivato in sordina. Microsoft ha semplicemente pubblicato un nuovo portale con un look più moderno, e ovviamente, l’intelligenza artificiale (poteva mai mancare?).

Il nuovo sito sfoggia l’ultimo linguaggio di design di Microsoft: sfondi colorati e icone luccicanti. Ci sono numerosi collegamenti rapidi per registrarsi al programma, scoprire le varianti (Windows Insider for Business e Windows Server Insider), sfogliare la documentazione, scaricare le build e capire qualcosa di più su tutti quei canali.

Il sito fornisce spiegazioni chiare su cosa aspettarsi da ogni canale e a chi sono destinati. Ci sono collegamenti diretti alle note di rilascio dell’ultima build, il che è comodo. Almeno ora non si deve navigare attraverso forum e blog sparsi per capire quale canale fa cosa.

Il ringraziamento agli Insider

Il sito include anche una dichiarazione che suona vagamente come un ringraziamento. Il gigante di Redmond afferma che la creazione di Windows 11 è stata un’impresa enorme e Microsoft non avrebbe potuto realizzarla senza l’energia e l’entusiasmo degli utenti iscritti al programma Windows Insider .

Suona un po’ strano, sinceramente, visto che Microsoft sembra ignorare regolarmente il feedback diretto degli Insider su molte funzionalità. Le proteste sull’uso eccessivo dell’AI su Windows 11? Ignorata. Le lamentele su funzioni invasive o implementate male? Ascoltate educatamente e poi archiviate. Gli appassionati che sono il pubblico di riferimento di programmi come questo si sentono sempre più disillusi, e un sito web carino non cambierà quest’impressione.

Il chatbot AI che vive nel passato

Nella parte inferiore della pagina c’è un chatbot AI che si può usare per fare domande sul programma. Peccato che questo chatbot sia già obsoleto. Non sa ancora che Amanda Langowski non è più alla guida del programma. Un dettaglio imbarazzante che dimostra quanto velocemente Microsoft abbia pubblicato questo restyling.

Veterani in fuga, il futuro di Windows Insider è sempre più incerto

Il problema vero non è il sito web, ovviamente. Nelle ultime settimane diversi veterani del programma Windows Insider hanno tirato i remi in barca. Microsoft non ha rivelato chi sia attualmente al timone, né quali siano i piani per il futuro. Ma questa mancanza di trasparenza, insieme alla sensazione diffusa che il feedback degli utenti venga sistematicamente ignorato, ha creato un clima di incertezza che un bel sito e un chatbot AI non possono risolvere.

Ultimamente, Microsoft ha qualche problemino con la fiducia degli utenti. Windows 11 continua a dividere, l’AI viene piazzata ovunque, anche dove nessuno l’ha chiesta, e il programma Insider, che doveva essere un ponte tra l’azienda e la comunità, sembra sempre più un esercizio di pubbliche relazioni piuttosto che un vero dialogo.