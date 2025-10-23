Microsoft celebra 11 anni di Windows Insider con nuovi sfondi

Microsoft festeggia 11 anni di Windows Insider e lo fa regalando sfondi. Due, per la precisione. Uno chiaro, uno scuro. Un riconoscimento simbolico per i tester che provano le versioni preliminari del sistema operativo.

Ottobre 2014: Windows 10 non era ancora nato, ma Microsoft aveva già capito che il futuro era trasformare gli utenti in beta tester volontari. Così è nato Windows Insider, un programma che ha inaugurato una nuova era dove le persone potevano scaricare versioni preliminari di Windows, trovarsi di fronte a bug terrificanti, e poi lamentarsi nei forum ufficiali fornendo quel feedback prezioso che gli ingegneri Microsoft leggevano (forse) mentre sorseggiavano caffè a Redmond.

11 anni di Windows Insider: Microsoft rilascia due sfondi celebrativi

Ogni anno, per celebrare l’anniversario, Microsoft rilascia sfondi unici. Oramai è una tradizione. L’anno scorso c’erano richiami ai classici elementi dell’interfaccia utente di Windows, quel tipo di nostalgia che ti fa venire voglia di piangere ricordando Windows XP e quel prato verde che tutti avevamo come sfondo.

Quest’anno, il team Microsoft Design ha deciso di andare in una direzione completamente diversa: elementi simili a tessuti. Come se il desktop fosse diventato improvvisamente un campionario di stoffe da tappezzeria. Disponibili nelle immancabili varianti chiara e scura, e in formato widescreen o quadrato per adattarsi a PC, tablet, smartphone, frigorifero intelligente o qualsiasi altro schermo si abbia in casa.

La variante chiara sembra qualcosa che si potrebbe trovare in un negozio di design scandinavo, tutto pulito e minimalista. La variante scura, invece, fa quel gioco di ombre che va tanto di moda.

Festeggiare undici anni di Windows Insider è un momento agrodolce, ammette anche Microsoft senza dirlo esplicitamente. Solo una settimana fa, Windows 10, il sistema operativo che ha dato inizio a tutto questo, è stato ufficialmente mandato in pensione. Non riceve più aggiornamenti al di fuori del programma Extended Security Updates. Ora Microsoft guarda avanti con entusiasmo. Il focus è completamente su Windows 11, Copilot (l’assistente AI che appare ovunque) e l’intelligenza artificiale in generale.

Come ottenere gli sfondi di Windows gratis

Gli sfondi si possono scaricare dal sito web ufficiale di Windows Insider. Nel frattempo, buon compleanno Windows Insider.