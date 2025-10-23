 Microsoft celebra 11 anni di Windows Insider con nuovi sfondi
Microsoft celebra 11 anni di Windows Insider con nuovi sfondi

Il programma Windows Insider compie 11 anni e Microsoft festeggia con due nuovi sfondi disponibili in variante chiara e scura.
Microsoft festeggia 11 anni di Windows Insider e lo fa regalando sfondi. Due, per la precisione. Uno chiaro, uno scuro. Un riconoscimento simbolico per i tester che provano le versioni preliminari del sistema operativo.

Ottobre 2014: Windows 10 non era ancora nato, ma Microsoft aveva già capito che il futuro era trasformare gli utenti in beta tester volontari. Così è nato Windows Insider, un programma che ha inaugurato una nuova era dove le persone potevano scaricare versioni preliminari di Windows, trovarsi di fronte a bug terrificanti, e poi lamentarsi nei forum ufficiali fornendo quel feedback prezioso che gli ingegneri Microsoft leggevano (forse) mentre sorseggiavano caffè a Redmond.

11 anni di Windows Insider: Microsoft rilascia due sfondi celebrativi

Ogni anno, per celebrare l’anniversario, Microsoft rilascia sfondi unici. Oramai è una tradizione. L’anno scorso c’erano richiami ai classici elementi dell’interfaccia utente di Windows, quel tipo di nostalgia che ti fa venire voglia di piangere ricordando Windows XP e quel prato verde che tutti avevamo come sfondo.

Quest’anno, il team Microsoft Design ha deciso di andare in una direzione completamente diversa: elementi simili a tessuti. Come se il desktop fosse diventato improvvisamente un campionario di stoffe da tappezzeria. Disponibili nelle immancabili varianti chiara e scura, e in formato widescreen o quadrato per adattarsi a PC, tablet, smartphone, frigorifero intelligente o qualsiasi altro schermo si abbia in casa.

La variante chiara sembra qualcosa che si potrebbe trovare in un negozio di design scandinavo, tutto pulito e minimalista. La variante scura, invece, fa quel gioco di ombre che va tanto di moda.

Festeggiare undici anni di Windows Insider è un momento agrodolce, ammette anche Microsoft senza dirlo esplicitamente. Solo una settimana fa, Windows 10, il sistema operativo che ha dato inizio a tutto questo, è stato ufficialmente mandato in pensione. Non riceve più aggiornamenti al di fuori del programma Extended Security Updates. Ora Microsoft guarda avanti con entusiasmo. Il focus è completamente su Windows 11, Copilot (l’assistente AI che appare ovunque) e l’intelligenza artificiale in generale.

Come ottenere gli sfondi di Windows gratis

Gli sfondi si possono scaricare dal sito web ufficiale di Windows Insider. Nel frattempo, buon compleanno Windows Insider.

Tiziana Foglio
