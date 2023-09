Windows Server e Office, Licensel somma sconti e coupon

Quando c’è da allestire un server basato su piattaforma Windows, il costo della licenza può essere un problema: costi elevati, soprattutto per le versioni più recenti, possono creare problemi di budget e costringere a compromessi che potrebbero pesare sul risultato finale. La soluzione è nelle licenze distribuite da Licensel, grazie al quale è possibile accedere a medesimi software con un costo estremamente più basso.

Non c’è truffa, non c’è inganno, non c’è errore: si tratta semplicemente di utilizzare intelligentemente licenze dismesse (soprattutto a seguito di acquisti in volume mai utilizzati fino in fondo) che sul mercato secondario possono essere regolarmente acquisite ed utilizzate. A tutelare questo tipo di vendita è la sentenza C.E. C-128/2011, che salvaguardia la bontà della licenza e consente al tempo stesso di approcciarne l’acquisto con tutte le garanzie del caso. Utilizzare un metodo simile su sistemi come Windows Server significa fare decisamente la differenza, abbattendo i costi e potendo scegliere la miglior versione disponibile per le proprie esigenze.

Windows Server: le offerte Licensel

Sono varie le offerte disponibili in ambito Windows Server, a dimostrazione di quanto l’offerta possa essere ampia:

L’utilizzo del codice coupon riduce ulteriormente il prezzo indicato in pagina e questo rende l’offerta assolutamente esclusiva (fino ad esaurimento delle licenze disponibili).

Microsoft Office: le offerte Licensel

Stesso discorso vale per le licenze Office, con le quali completare una postazione da ufficio per ottenere il meglio della produttività dalla suite Microsoft. Anche in questo caso, oltre ad un cospicuo sconto sull’acquisizione della licenza, è disponibile un -10% esclusivo ulteriore ottenibile tramite l’adozione del codice coupon in fase di pagamento:

Anche in questo caso il coupon è un’esclusiva riservata, utile ad abbattere ulteriormente un prezzo che è già evidentemente conveniente di per sé stesso.

Come si installa?

L’installazione è molto semplice poiché legata semplicemente al download del pacchetto ufficiale dal sito Microsoft. Dopo aver installato il software desiderato, non resta che attivarlo attraverso l’uso del codice dedicato che si riceve via mail a distanza di pochi secondi dall’acquisto su Licensel.

Licensel è partner Microsoft ed offre massima assistenza in fase post-acquisto, 24/7, anche nei giorni festivi. L’obiettivo è infatti garantire a chiunque la possibilità di poter accedere alle licenze di cui si ha necessità senza preoccupazione alcuna, ma potendo arrivare facilmente all’installazione per entrare immediatamente in produzione.

Licensel conta circa 2500 recensioni su Trustpilot con una votazione media che ha raggiunto un punteggio pari a 4,9/5. Se queste garanzie non dovessero bastare, ecco anche il bollino “Trusted Shops” che configura una vera e propria assicurazione a vantaggio degli acquirenti: qualunque acquisto fino a 2500 euro è coperto da apposita garanzia di rimborso a fronte di qualsivoglia problema registrato.

Il gruppo distribuisce licenze disparate, che spaziano dai citati Windows Server e Office fino a tutte le versioni di Windows, ai software Corel, passando per antivirus, VPN e molto altro ancora. Facile e sicuro, con in più la convenienza che soltanto un acquisto di licenze digitali è in grado di offrire.

In collaborazione con Licensel