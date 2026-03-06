 Windows Terminal cambia ancora: nuove funzioni per i power user
Windows Terminal cambia ancora: nuove funzioni per i power user
Informatica App e Software
La preview di Windows Terminal introduce diverse novità utili per chi utilizza la riga di comando: c'è anche la ricerca nelle impostazioni.
Google AI Studio

Con un post pubblicato attraverso il blog ufficiale dedicato agli sviluppatori, Microsoft ha annunciato le novità introdotte nella versione Preview 1.25 di Windows Terminal appena rilasciata. Si tratta di cambiamenti pensati per risultare comodi ai power user che fanno affidamento sulla riga di comando.

Abbiamo brevemente sospeso il nostro ciclo di rilascio trimestrale per concentrarci su affidabilità e prestazioni, ma ora siamo tornati con Windows Terminal 1.25!

Windows Terminal 1.25: le novità dell’anteprima

Il primo che segnaliamo è quello che introduce un campo di ricerca per le impostazioni. Agisce su tutte le opzioni, le combinazioni di colori, i profili, le estensioni, le azioni e altro ancora. Eccolo in azione nello screenshot qui sotto. L’obiettivo è quello di far risparmiare tempo, evitando di dover passare in rassegna sezioni e sottosezioni.

Un campo di ricerca per le impostazioni di Windows Terminal

Un’altra novità è quella che permette di personalizzare le combinazioni di tasti. È particolarmente utile per automatizzare le azioni di routine, creando un’esperienza su misura in base alle esigenze dell’utente. Qui un esempio per la copia del testo.

La personalizzazione dei tasti associati alle azioni in Windows Terminal

Sono poi stati integrati il supporto al protocollo Kitty per una migliore interazione con la tastiera (riuscendo a distinguere e a gestire meglio alcune combinazioni) e c’è l’aggiunta delle traduzioni dell’interfaccia nelle lingue serbo e ucraino grazie al contributo della community. Altre modifiche riguardano il rendering dei caratteri Unicode, la gestione delle dimensioni della finestra e nuovi schemi colore.

C’è anche la 1.24, nella versione stabile

Contestualmente all’arrivo della Preview 1.25, Microsoft ha dato il via anche alla distribuzione della versione 1.24 stabile. Introduce una nuova pagina dedicata alle estensioni, un supporto migliorato alle lingue e la modalità privata Synchronized Output.

Microsoft ha rinnovato Windows Terminal ormai quasi sei anni fa, tagliando i ponti con il passato e modernizzando l’utility. È il frutto di un progetto open source e, come già scritto, la partecipazione della community è gradita dalla software house.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 6 mar 2026

