WindTre abilita 5G gratis per alcuni clienti mobile

WindTre torna alla carica con una nuova iniziativa gratuita dedicata a una fetta limitata di clienti mobile. Dopo il lancio della tecnologia Fwa 5G per consentire l’accesso alla rete mobile di quinta generazione a chi non ha attualmente accesso alla fibra ottica, l’operatore telefonico italiano ha deciso di attivare gratuitamente il 5G a piani tariffari che normalmente non l’avrebbero inclusa. Vediamo i dettagli di questa novità.

WindTre attiva 5G a costo zero

Come riportato da MondoMobileWeb, infatti, l’iniziativa di caring in questione avrebbe luogo su tutta la penisola in maniera graduale ed automatica, rendendo nota l’abilitazione gratuita del 5G ai clienti interessati mediante un SMS informativo. Non è chiaro se l’accesso alla tecnologia di rete in questione verrà garantito a tempo indeterminato o per un periodo limitato con disattivazione automatica.

Per sapere se siete parte della fetta di clienti interessata tenete quindi sotto osservazione i messaggi in arrivo e, in caso di ricezione dell’SMS, aspettate qualche giorno in maniera tale che WindTre proceda con l’attivazione. Per verificare l’attivazione del servizio, infine, dovete recarvi sull’app WindTre nella sezione Infolinea. Inoltre, dovrete accertarvi di essere in possesso di uno smartphone compatibile con il 5G, e che l’accesso alla rete di quinta generazione sia effettivamente abilitato all’interno delle impostazioni di sistema.

A questo punto, bisogna verificare la copertura del servizio 5G firmato WindTre: attualmente sembra che il 95,9% della penisola risulti coperto dalla tecnologia FDD DSS che somma la velocità del 5G a quella del 4G, mentre il 67,90% della popolazione gode della copertura 5G TDD – ovvero solo 5G – per una velocità più elevata.