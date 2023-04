WindTre lancia servizio Fwa 5G contro digital divide

WindTre prosegue con i lavori sulla rete 5G in Italia: oltre ad avere aggiornato i dati di copertura ad aprile 2023, l’operatore telefonico arancione rende ufficialmente disponibile la tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access) outdoor 5G per consentire l’utilizzo della rete mobile di quinta generazione ad alte prestazioni nelle aree che non risultano attualmente raggiungibili con la fibra. Dopo il debutto in un numero limitato di regioni, questo standard verrà esteso in tutta la penisola italiana.

Arriva la tecnologia Fwa 5G di WindTre

Come riportato da Corriere Comunicazioni, il Chief Commercial Officer di WindTre, Maurizio Sedita, ha annunciato la disponibilità di tale standard da oggi tramite la soluzione “Super Internet Casa 5G”. Si tratta di un piano tariffario per clienti mobile che porta nelle case un modem Wi-Fi e un’antenna 5G, per una connessione illimitata fino a 300 Mega di velocità, il tutto a 23,99 euro al mese. Non manca però una versione più costosa denominata “Super Internet Casa 5G & Netflix”, con abbonamento Standard a Netflix, Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati per gli smartphone in convergenza con SIM WindTre. Infine, chi ha Partita Iva può acquistare la variante “Super Internet Professional” a 12,49 euro al mese.

Il 5G Fwa consente pertanto di sfruttare le frequenze del 5G tra 26 e 28 GHz per accedere a Internet a velocità particolarmente elevate, fornendo in modo immediato un servizio di altissima qualità senza la necessità di scavi per stendere i cavi della fibra, che comunque resta più veloce. In breve, si tratta di una soluzione adatta a tutte quelle aree che dovranno attendere ancora mesi per godere della banda ultralarga.

Maurizio Sedita ha dichiarato: