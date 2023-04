WindTre, la diffusione della rete 5G ad aprile 2023

In attesa della rimodulazione di maggio 2023, WindTre aggiorna ufficialmente i dati relativi alla copertura 5G garantita sulla penisola italiana. La rete mobile di quinta generazione continua a diffondersi nella versione TDD ( Time Division Duplex) e, in questo modo, aumenta la velocità di navigazione e migliora la stabilità della rete. Vediamo dunque i numeri esatti condivisi dall’operatore telefonico arancione.

I dati del 5G WindTre di aprile 2023

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, WindTre ha aggiornato le percentuali della tecnologia 5G TDD, ma cosa significa? Le frequenze Time Division Duplex sulla banda a 3600 MHz sono quelle riservate esclusivamente alle connessioni 5G, ovvero quelle con capacità di traffico più elevate e dalle performance superiori. Nel mese di aprile 2023 passa quindi al 67,4% della popolazione, contro il 67,2% visto lo scorso mese.

Al contrario, lo standard FDD (Frequency Division Duplex) DSS (Dynamic Spectrum Sharing) su frequenze tra 1800 MHz e 2600 MHz rimane invariata, ergo copre il 95,9% della popolazione italiana. Questa tecnologia usa dinamicamente lo stesso spettro sia per connessioni 4G che 5G, adattandosi in maniera intelligente al tipo di terminale e di offerta al quale il cliente ha accesso.

Ricordiamo, dunque, le velocità di navigazione: in 5G WindTre pone le stime a 1,6 Gbps in download e di 150 Mbps in upload, con una differenza di circa 10 Mbps tra il 5G TDD e il 5G FDD DSS.