WindTre, rimodulazione in arrivo a maggio 2023: tutti i dettagli

Il mese di maggio 2023 a quanto pare sarà ricco di rimodulazioni da parte dei principali operatori italiani. Dopo avere parlato degli aumenti di prezzo per certe offerte fisse TIM, è il momento di dare la spiacevole notizia ai clienti WindTre: il 18 maggio 2023, infatti, il brand arancione applicherà un aumento del costo mensile per alcune offerte mobili non specificate. Naturalmente, sarà possibile richiedere il blocco della rimodulazione o accettarla e ottenere in cambio un aumento dei Giga.

La prossima rimodulazione WindTre

Come riportato dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore telefonico in questione sta comunicando tramite SMS un incremento del costo mensile di 2 euro al mese, al quale si può accompagnare sin da subito un aumento dei Giga verso un minimo di 30 Giga e un massimo di Giga illimitati; al contrario, coloro che dispongono già dei Giga illimitati vedranno l’incremento della velocità massima dei navigazione.

L’aumento dei Giga potrà essere accettato ora in caso di conferma alla rimodulazione, ma diventerà disponibile dal 18 aprile 2023; il costo mensile, invece, vedrà l’aumento dal 18 maggio 2023, come riportato in apertura. L’unica eccezione riguarda i clienti con offerte Easy Pay, il cui costo mensile subirà la modifica in questione dal 1° giugno 2023.

La comunicazione SMS inviata dai WindTre, dunque, è simile alla seguente:

“Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal 18/4 i GIGA raddoppiano a 200 GIGA/mese e dal 1/6 il costo aumenta di 2 euro al mese. Oppure puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con 1GB/mese in piu’, per il disturbo e senza costi aggiuntivi, a partire dal 10/6. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 30/4. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito, negozi WINDTRE.”

Se quindi si intende rifiutare la rimodulazione, si deve inviare il messaggio “OPTIN” via SMS gratuito al numero 40400 entro la data indicata all’interno del messaggio ricevuto.