WindTre amplia copertura 5G: coperta 68% popolazione

Lo scorso aprile WindTre ha ufficializzato l’incremento della copertura 5G in Italia al 67,4% della popolazione; un’ottima notizia per tutti i suoi clienti – presenti e potenziali futuri – che vogliono accedere all’ultimo standard della rete mobile tramite l’operatore arancione. Ebbene, proprio in queste giornate di metà giugno lo stesso brand ha confermato un ulteriore miglioramento della copertura sulla penisola: ecco quanti cittadini italiani sono ora raggiunti dal 5G di WindTre.

WindTre espande il 5G a giugno 2023

Secondo quanto ripreso da MondoMobileWeb, WindTre ora raggiunge il 68,60% della popolazione con la tecnologia 5G TDD. Per chi non lo sapesse, le frequenze 5G Time Division Duplex operano su banda a 3.600 MHz e il loro utilizzo è riservato alle connessioni 5G alla luce del loro traffico più elevato e dalle prestazioni nettamente superiori rispetto al 4G.

L’altra tecnologia usata per accedere alla rete di quinta generazione si chiama FDD DSS (sigle che stanno rispettivamente per Frequency Division Duplex e Dynamic Spectrum Sharing), e raggiunge il 95,9% della popolazione esattamente come lo scorso aprile.

Quest’ultimo standard è una modalità di utilizzo condivisa tra connessioni 4G e 5G, che permette di usare lo stesso spettro in maniera dinamica, intelligente, e veloce.

Ancora una volta, ricordiamo che in 5G WindTre offre velocità di navigazione massime pari a 1,6 Gbps in download e di 150 Mbps in upload, con un distacco di circa 10 Mbps tra 5G TDD e 5G FDD DSS.