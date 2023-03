WindTre aumenta costi attivazione offerte mobili da oggi: tutti i dettagli

Ci sono importanti novità da oggi, 20 marzo 2023, per tutti i nuovi clienti WindTre: come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, a partire da queste ore l’operatore arancione cambierà i costi di attivazione per le principali offerte mobile Voce e Internet, appartenenti nello specifico al portfolio standard. Analizziamo nel dettaglio queste modifiche e, naturalmente, tutte le offerte coinvolte.

WindTre aumenta costi attivazione offerte mobili

Dalla giornata odierna sarà necessario pagare una quota maggiorata per accedere a piani tariffari specifici. L’aumento in questione riguarderà non solo i costi da sostenere per attivare una SIM, bensì anche per la definizione delle rate da pagare per gli smartphone in bundle con WindTre e dei costi d’anticipo e rate per i piani Easy Pay.

Scendendo nel dettaglio, quelle sottostanti sono le offerte coinvolte:

Di Più Lite

Di Più Full 5G

Di Più Full 5G Reload exChange

Di Più Family 5G

Gamma Young

Gamma Junior

Silver 60

Voce/Voce Full,

Protect 5G

Protect Junior+ 5G

Protect 5G Reload exChange

Unlimited 5G con Super Fibra

Family 5G con Super Fibra

Non cambieranno invece i costi per offerte come Di Più Unlimited 5G Easy Pay, gamma Cube e Internet Card.

A quanto ammonta l’aumento?

A partire da oggi il costo di attivazione per i piani Easy Pay rimane pari a 49,99 euro, ma con quota iniziale pari a 9,99 euro e la restante rateizzata in 24 rate da 1,67 euro, inclusi nel prezzo mensile per il rinnovo dell’offerta. Il costo di attivazione per le offerte standard sale da 6,99 euro a 9,99 euro. Infine, il contributo una tantum per gli smartphone a rate passa da 4,99 euro a 6,99 euro.

Nel frattempo, WindTre ha svelato i numeri del 2022 dei clienti mobile.