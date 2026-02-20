Down WINDTRE e molti altri servizi: tutti gli aggiornamenti

Sono in corso molti down in contemporanea, in questo pomeriggio di venerdì 20 febbraio 2026. Li stanno segnalando soprattutto gli utenti di WINDTRE, ma anche quelli di Google, di Poste Italiane e di altri servizi. A fornire una fotografia aggiornata in tempo reale della situazione è come sempre il portale Downdetector. Pubblicheremo gli update a questo articolo con tutte le informazioni del caso, non appena saranno disponibili.

WINDTRE non funziona, down anche altri servizi

Possiamo confermare direttamente dalla redazione che il problema di WINDTRE riguarda sia la linea fissa (fibra) sia quella mobile. Impossibile navigare, la connettività è assente. Come si può vedere dal grafico qui sotto, i primi feedback sono arrivati poco dopo le ore 15:00. Stessa situazione per Very che utilizza la stessa rete dell’operatore.

Altre segnalazioni riguardano il motore di ricerca Google e la piattaforma YouTube, che condividono la stessa infrastruttura, ma sono decisamente meno.

Non è da escludere che possa trattarsi di un qualche problema relativo ai DNS (forse proprio Google). Nei mesi scorsi è accaduto qualcosa di simile con il down di Cloudflare, fortunatamente oggi la situazione non sembra essere così grave.

Aggiornamento (20 febbraio 2026, 15:52)

Ci sono segnali di ripresa, si può sperare in un ritorno alla normalità in tempi brevi. Dopo il picco dei feedback, sembra essere un primo calo nel volume delle segnalazioni inviate dagli utenti. Solitamente, questa dinamica anticipa la risoluzione dei problemi, continueremo ad aggiornare l’articolo.

Aggiornamento (20 febbraio 2026, 16:10)

Il volume delle segnalazioni è quasi azzerato. Scongiurato il rischio di dover fare i conti con un fine settimana da incubo. Non è chiaro cosa sia successo, ma dai test eseguiti direttamente possiamo confermare che è tutto tornato alla normalità. Non ci sono dichiarazioni su quanto accaduto, né da WINDTRE né da chi gestisce gli altri servizi coinvolti nel down, i profili social non hanno condiviso informazioni.