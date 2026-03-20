 WINDTRE down il 20 marzo: tutti gli aggiornamenti (update)
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WINDTRE down il 20 marzo: tutti gli aggiornamenti (update)

Down in corso per fibra e voce di WINDTRE: impossibile navigare, l'assistenza clienti al momento non risponde, segnalazioni in aumento.
WINDTRE down il 20 marzo: tutti gli aggiornamenti (update)
Telecomunicazioni
Down in corso per fibra e voce di WINDTRE: impossibile navigare, l'assistenza clienti al momento non risponde, segnalazioni in aumento.

Problemi in corso per un numero non indifferente di clienti WINDTRE, che questa mattina si sono svegliati senza i servizi fibra e voce. Il down è testimoniato anche dai feedback crescenti inviati al portale Downdetector. Per molti, il primo giorno di primavera non è iniziato nel migliore dei modi. Aggiorneremo questo articolo seguendo l’evolversi della situazione.

Problemi con fibra e voce di WINDTRE: down in corso il 20 marzo 2026

Il down di WINDTRE del 20 marzo 2026

Possiamo confermare il malfunzionamento della linea con un test eseguito direttamente in redazione. In questo momento, provando a chiamare l’assistenza al numero 159 la conversazione si interrompe bruscamente, non si riesce a parlare con un operatore. Qui sotto il messaggio di errore mostrato dall’interfaccia di controllo del modem (da Telefonino.net) che testimonia l’assenza di connessione internet.

Il messaggio mostrato dalla dashboard del modem

Come sempre accade in questi casi, sulle bacheche dei social network compaiono i post di chi lamenta il problema. Sono accompagnati dall’hashtag #windtredown. A livello territoriale (mappa Downdetector) i feedback sembrano provenire soprattutto dalle grandi città, con una distribuzione piuttosto uniforme da nord a sud: Milano, Torino, Verona, Firenze, Perugia, Roma, Napoli e Catania.

Aggiornamento (20 marzo 2026, 09:34)

Il numero delle segnalazioni è rimasto costante nel corso dell’ultima ora, senza particolari picchi. Sembra trattarsi di un problema piuttosto circoscritto.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 20 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
20 mar 2026
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