WINDTRE: Fibra a 26,99€ con Amazon Prime incluso

La Super Fibra Unlimited di WINDTRE è sicuramente una delle migliori PROMO per avere internet a casa. Il prezzo varia a seconda della presenza o meno di una SIM Mobile compatibile. Per i già clienti o per chi attiva una promozione ad hoc, il prezzo è pari a 22,99€.

Super Fibra Unlimited: i dettagli della PROMO WINDTRE

La promozione è valida attualmente sia ONLINE che nei WINDTRE Store fino a nuova comunicazione. Ecco cosa comprende:

Internet Senza Limiti fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload

al secondo in e in Modem Incluso nel prezzo con Wi-Fi 6 in FTTH

nel prezzo con in FTTH Chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero sia di rete mobile che fisso

dal fisso verso qualsiasi numero sia di rete mobile che fisso 12 Mesi di Amazon Prime GRATIS

di Assistenza Kasko sul Modem inclusa per 48 mesi

sul Modem inclusa per 48 mesi Giga Illimitati su 3 SIM intestate alla stessa persona che attiva il Wi-Fi a casa

Come abbiamo detto prima, il prezzo si abbassa se si attiva una promozione mobile compatibile maggiore o uguale a 9,99 euro al mese.

Nel canone mensile troviamo anche i Giga Illimitati fuori casa che possono essere aggiunti gratuitamente su 3 SIM intestate sulla stessa anagrafica. Inoltre, è possibile aggiungere al contributo mensile anche il servizio Assistenza Facile con soli 4,99 euro in più. Con questo addon sono inclusi ogni anno 3 interventi a scelta tra elettricista, idraulico, tecnico riparatore di elettrodomestici e 3 interventi di esperti in sicurezza informatica, del valore massimo di 300€ l’uno.

Un altro servizio opzionale che si può richiedere è la Più Sicuri Casa, una sorta di antivirus che protegge la propria connessione. Questo servizio ha un costo di 1,49 euro al mese con primo mese GRATIS.

Costi ed altro

L’attivazione della Fibra a casa prevede un contributo iniziale pari a 19,99€ una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.