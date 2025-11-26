 WindTre ha l'offerta giusta: 6 euro di sconto al mese sulla Super Fibra
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

WindTre ha l'offerta giusta: 6 euro di sconto al mese sulla Super Fibra

Per i clienti mobile WindTre è possibile ricevere uno sconto anche maggiore (a partire da 22,99 euro al mese).
WindTre ha l'offerta giusta: 6 euro di sconto al mese sulla Super Fibra
Telecomunicazioni
Per i clienti mobile WindTre è possibile ricevere uno sconto anche maggiore (a partire da 22,99 euro al mese).
Freepik

La Super Fibra di WindTre, con velocità di navigazione fino a 2,5 Gigabit, è in sconto di 6 euro al mese. Alla riduzione di prezzo si aggiungono ulteriori vantaggi come il modem che integra la nuova tecnologia Wi-Fi 7, chiamate illimitate e 12 mesi gratuiti di Amazon Prime.

La promozione è valida sia per i nuovi clienti che per i già clienti mobile WindTre. Ecco i prezzi scontati.

Nuovi clienti

  • 24,99 euro al mese invece di 30,99 euro

Già clienti mobile WindTre

  • 22,99 euro al mese

L’attivazione della fibra è gratuita nelle città raggiunte dalla fibra ottica (FTTH) e soggette a limitazioni tecniche e geografiche. L’elenco completo delle città è disponibile all’interno della pagina dedicata all’offerta di WindTre.

Pagina offerta WindTre

super fibra offerta windtre

Gli altri vantaggi della Super Fibra di WindTre

Il primo è il modem certificato Wi-Fi 7, il nuovo standard della tecnologia wireless. Tale dispositivo offre una velocità superiore rispetto ai precedenti dispositivi, una migliore stabilità del segnale e una copertura più ampia in tutta l’abitazione. Tra le altre cose, è stato progettato per supportare decine di device connessi in contemporanea senza che questo vada a inficiare sulla velocità di connessione.

Il secondo vantaggio è l’abbonamento gratuito Amazon Prime della durata di dodici mesi. La sottoscrizione include consegne gratuite, senza limiti e veloci per gli articoli Prime di Amazon, un ampio catalogo di film e serie tv con Prime Video (nonché il miglior match di UEFA Champions League nel mercoledì di gara), più giochi completi per computer da scaricare e mantenere nel proprio PC.

Un ulteriore vantaggio dell’offerta Super Fibra di WindTre sono i Giga illimitati in regalo ogni mese per i propri smartphone. Si possono attivare gratuitamente su tre diverse SIM compatibili con la Super Fibra e sono subito disponibili, prima ancora dell’attivazione della fibra.

Trovate maggiori informazioni al riguardo alla pagina dedicata all’offerta di WindTre.

Pagina offerta WindTre

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Saily eSIM: la

Saily eSIM: la "combo" viaggio perfetta, con 10GB hai NordVPN in regalo
Anti-spoofing mobile: bloccate 20 milioni di chiamate

Anti-spoofing mobile: bloccate 20 milioni di chiamate
Amazon Leo: antenna Ultra da 1 Gbps e anteprima

Amazon Leo: antenna Ultra da 1 Gbps e anteprima
Saily regala 1 mese di NordVPN: ecco come funziona l'offerta

Saily regala 1 mese di NordVPN: ecco come funziona l'offerta
Saily eSIM: la

Saily eSIM: la "combo" viaggio perfetta, con 10GB hai NordVPN in regalo
Anti-spoofing mobile: bloccate 20 milioni di chiamate

Anti-spoofing mobile: bloccate 20 milioni di chiamate
Amazon Leo: antenna Ultra da 1 Gbps e anteprima

Amazon Leo: antenna Ultra da 1 Gbps e anteprima
Saily regala 1 mese di NordVPN: ecco come funziona l'offerta

Saily regala 1 mese di NordVPN: ecco come funziona l'offerta
Federico Pisanu
Pubblicato il
26 nov 2025
Link copiato negli appunti