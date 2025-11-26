WindTre ha l'offerta giusta: 6 euro di sconto al mese sulla Super Fibra

La Super Fibra di WindTre, con velocità di navigazione fino a 2,5 Gigabit, è in sconto di 6 euro al mese. Alla riduzione di prezzo si aggiungono ulteriori vantaggi come il modem che integra la nuova tecnologia Wi-Fi 7, chiamate illimitate e 12 mesi gratuiti di Amazon Prime.

La promozione è valida sia per i nuovi clienti che per i già clienti mobile WindTre. Ecco i prezzi scontati.

Nuovi clienti

24,99 euro al mese invece di 30,99 euro

Già clienti mobile WindTre

22,99 euro al mese

L’attivazione della fibra è gratuita nelle città raggiunte dalla fibra ottica (FTTH) e soggette a limitazioni tecniche e geografiche. L’elenco completo delle città è disponibile all’interno della pagina dedicata all’offerta di WindTre.

Gli altri vantaggi della Super Fibra di WindTre

Il primo è il modem certificato Wi-Fi 7, il nuovo standard della tecnologia wireless. Tale dispositivo offre una velocità superiore rispetto ai precedenti dispositivi, una migliore stabilità del segnale e una copertura più ampia in tutta l’abitazione. Tra le altre cose, è stato progettato per supportare decine di device connessi in contemporanea senza che questo vada a inficiare sulla velocità di connessione.

Il secondo vantaggio è l’abbonamento gratuito Amazon Prime della durata di dodici mesi. La sottoscrizione include consegne gratuite, senza limiti e veloci per gli articoli Prime di Amazon, un ampio catalogo di film e serie tv con Prime Video (nonché il miglior match di UEFA Champions League nel mercoledì di gara), più giochi completi per computer da scaricare e mantenere nel proprio PC.

Un ulteriore vantaggio dell’offerta Super Fibra di WindTre sono i Giga illimitati in regalo ogni mese per i propri smartphone. Si possono attivare gratuitamente su tre diverse SIM compatibili con la Super Fibra e sono subito disponibili, prima ancora dell’attivazione della fibra.

Trovate maggiori informazioni al riguardo alla pagina dedicata all’offerta di WindTre.