WINDTRE Super Fibra: fino a 2,5 Gigabit con Amazon Prime incluso per 12 mesi

Connessione ultraveloce fino a 2,5 Gigabit

Con la tecnologia FTTH, Super Fibra raggiunge fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, garantendo prestazioni stabili anche con più dispositivi collegati contemporaneamente. L’offerta include il modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, capace di connettere fino a 256 dispositivi, gestibile da remoto tramite app e con assistenza gratuita in caso di guasto.

Amazon Prime incluso per 12 mesi

Un altro punto di forza è l’abbonamento ad Amazon Prime incluso per un anno, valido sia per chi lo attiva per la prima volta sia per i clienti già abbonati. Questo significa:

accesso a film, serie TV e Champions League su Prime Video,

consegne veloci e gratuite su Amazon,

giochi completi per PC e vantaggi esclusivi su Prime Gaming.

Chiamate e GIGA illimitati

L’offerta comprende anche chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e un bonus di GIGA illimitati sulle SIM WINDTRE dello stesso intestatario, subito disponibili anche durante l’attesa di attivazione della linea fissa.

Attivazione gratuita e trasparenza dei costi

L’attivazione è gratuita nelle aree coperte da FTTH Open Fiber, mentre varia tra 39,99 € e 49,99 € nelle altre tecnologie. Il modem è incluso nel prezzo complessivo dell’offerta, senza costi nascosti.

Un pacchetto all-in-one che permette di navigare senza limiti, guardare contenuti in streaming, lavorare in smart working e connettere la propria casa intelligente in modo sicuro e veloce.

Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.