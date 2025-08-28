 WINDTRE Super Fibra: fino a 2,5 Gigabit con Amazon Prime incluso per 12 mesi
WINDTRE lancia Super Fibra fino a 2,5 Gigabit con modem Wi-Fi 7, Amazon Prime 12 mesi, chiamate e GIGA illimitati. Attivazione gratuita, 24,99 €/mese.
WINDTRE propone una soluzione pensata per chi vuole il massimo della velocità, dei servizi inclusi e della convenienza: Super Fibra. Un pacchetto completo che unisce connettività ultraveloce, vantaggi esclusivi e intrattenimento, a un prezzo promozionale di 24,99 € al mese solo online.

Connessione ultraveloce fino a 2,5 Gigabit

Con la tecnologia FTTH, Super Fibra raggiunge fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, garantendo prestazioni stabili anche con più dispositivi collegati contemporaneamente. L’offerta include il modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, capace di connettere fino a 256 dispositivi, gestibile da remoto tramite app e con assistenza gratuita in caso di guasto.

Amazon Prime incluso per 12 mesi

Un altro punto di forza è l’abbonamento ad Amazon Prime incluso per un anno, valido sia per chi lo attiva per la prima volta sia per i clienti già abbonati. Questo significa:

  • accesso a film, serie TV e Champions League su Prime Video,

  • consegne veloci e gratuite su Amazon,

  • giochi completi per PC e vantaggi esclusivi su Prime Gaming.

Chiamate e GIGA illimitati

L’offerta comprende anche chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e un bonus di GIGA illimitati sulle SIM WINDTRE dello stesso intestatario, subito disponibili anche durante l’attesa di attivazione della linea fissa.

Attivazione gratuita e trasparenza dei costi

L’attivazione è gratuita nelle aree coperte da FTTH Open Fiber, mentre varia tra 39,99 € e 49,99 € nelle altre tecnologie. Il modem è incluso nel prezzo complessivo dell’offerta, senza costi nascosti.

Un pacchetto all-in-one che permette di navigare senza limiti, guardare contenuti in streaming, lavorare in smart working e connettere la propria casa intelligente in modo sicuro e veloce.

Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
28 ago 2025
