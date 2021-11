WinDVD Pro, risparmia il 40% con gli sconti Black Friday

È iniziato il Black Friday: approfitta della promozione al 40% di sconto e acquista WinDVD Pro 12 – il software di riproduzione Blu-ray e DVD leader del settore – a soli 41,99 euro. Il programma, ricco di utilissime funzionalità, è compatibile con un'ampia gamma di formati di alta qualità (compreso il 4K), e con le tecnologie audio Dolby e DTS. Il tutto unito a intuitivi controlli e un'interfaccia sempre aggiornata, che consente di regolare e modificare sia video che audio.

WinDVD Pro 12 è il software di riproduzione di DVD e Blu-Ray numero uno con oltre 300 milioni di copie vendute, sia per via delle sue eccellenti prestazioni che per le utili funzionalità aggiuntive di cui dispone. Oltre ad essere in grado di riprodurre tutti i formati più popolari, grazie alla tecnologia di upscaling con accelerazione GPU potrai far apparire i tuoi video sempre al meglio. Inoltre, all'interno dell'interfaccia semplice ed estremamente user-friendly, potrai effettuare delle regolazioni per ottenere l'aspetto che più ti piace dai tuoi fotogrammi. Grazie all'apposita funzione, i filmati 2D possono essere convertiti e visualizzati in full 3D HD, che ti consentiranno di godere di un'esperienza video davvero realistica.

Concludono le prestazioni ottimizzate per le nuove CPU e GPU NVIDIA, Intel e AMD, che rendono il software rapido ed efficiente. Queste sono soltanto alcune delle diverse funzionalità che WinDVD Pro 12 offre: se sei curioso di scoprirne di più, approfitta della promozione in occasione del Black Friday e acquista il software al 40% di sconto pagando soltanto 41,99 euro invece di 69,99. Affrettati, l'offerta è a tempo limitato. E se non sei soddisfatto, potrai usufruire della garanzia 30 giorni soddisfatto o rimborsato.