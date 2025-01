Wine 10.0-rc4 rilasciato insieme a numerosi bugfix

In attesa del rilascio della versione stabile, che sicuramente avverrà più avanti nel corso del mese di gennaio, gli sviluppatori hanno rilasciato Wine 10.2-rc4, ovvero la release candidate più recente e dotata delle ultime correzioni bug. In genere, i rilasci delle versioni anteprima release candidate avviene con cadenza settimanale, ma i lavori sono stati ovviamente interrotti dalle festività, di conseguenza la rc4 viene rilasciata soltanto ora.

Wine 10.0-rc4: gli ultimi ritocchi prima della versione stabile sempre più vicina

Con Wine 10.0-rc4 vengono apportate correzioni per l’esecuzione di Final Fantasy XI Online, insieme una risoluzione di un problema che causava blocchi dell’installer .NET Framework 2.0 a 64 bit durante la generazione o l’installazione di immagini native dell’assembly, crash di WinCatalog all’avvio, risolvendo infine alcune altre regressioni.

Tra i 13 bug ora sistemati troviamo poi un problema che causava un ordine inaspettato nell’espansione dei caratteri jolly, risolto il blocco di Melodyne quando viene utilizzato lo strumento Pitch, oltre a Gaea Installer che si bloccava in Riched quando si premeva il tasto invio. Altri blocchi risolti riguardano anche Into The Breach in modalità schermo intero, il componente WinCatalog all’avvio, il programma di installazione Rhinoceros 8.11 e Arcanum. Final Fantasy XI Online non visualizza più texture trasparenti o malformate sui modelli, mentre il componente ws2_32:sock – test_WSARecv() non fallisce più con “got apc_count 1.” su Windows.

Wine 10.0-rc4 sistema infine il ripristino delle applicazioni ridotte a icona, visualizzate con 4 pixel verticali in meno, insieme a una regressione di dsoundrender dove non si sentiva alcun audio, causando blocchi con alcuni video.

Software come Wine, ma anche Proton di Valve su cui si basa, consentono a Linux di crescere costantemente in ambito videoludico, come mostrato dai recenti sondaggi Steam pubblicati da poco, che mostrano un trend positivo che ha permesso di raggiungere il 2,29%, trainato principalmente dalle console Steam Deck e dalla distribuzione SteamOS.