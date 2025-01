Linux ha continuato a crescere su Steam per tutto il 2024

Valve ha da poco pubblicato i risultati del periodico sondaggio effettuato agli utenti Steam, il quale ha evidenziato un’ulteriore crescita complessiva dei sistemi Linux per tutto il 2024, con un andazzo in positivo soprattutto per quanto riguarda i PC equipaggiati con CPU AMD.

Linux conferma l’andamento positivo su Steam per tutto il 2024

Il sondaggio di dicembre pubblicato da Valve per quanto riguarda l’uso di Steam su Linux, ha evidenziato un aumento fino al 2,29% dopo la lieve flessione di novembre. Si tratta di un incremento dello 0,29%, avvenuto mese su mese, e finora il più grande tra quelli mai visti. Al contrario, la percentuale relativa a Windows è scesa dello 0,51%, fermandosi al 96,1%, pur rimanendo totalmente dominante, mentre a guadagnare è anche macOS con lo 0,22%, per salire a una quota di mercato dell’1,61%.

Alcune di queste variazioni, tuttavia, sembrano più essere dovute alla discesa dell’uso di Steam in Cina, evidenziato da un calo del 3,53% della lingua cinese semplificata, mentre aumenta del 9,46% l’uso di quella inglese, che beneficia anche di un aumento del 6% non meglio specificato.

Per quanto riguarda i numeri Linux nello specifico, SteamOS Holo, il sistema operativo di Steam Deck, continua a dominare con il 36,47% di tutta l’utenza che gioca su Linux. La distribuzione è seguita da Arch Linux, con il 9,70%, Ubuntu con il 4,79% e Linux Mint, con il 4,62%, seguiti da altre distribuzioni minori. Nonostante la lieve flessione dello 0,44%, SteamOS Holo continua a essere il principale traino per la crescita del gioco sui sistemi operativi del pinguino.

Proprio per l’enorme diffusione di SteamOS Holo, legata a Steam Deck, AMD beneficia della percentuale di diffusione più alta tra gli utenti Linux, con il 73,60% contro il 29,90% di Intel, seppur in generale l’azienda di Santa Clara continui a dominare il mercato con una percentuale del 63,43% contro il 38,73% di AMD. I risultati tuttavia non tornano, poiché le percentuali combinate restituiscono un anomalo 103,2%, ma nonostante ciò, l’andamento crescente per Linux sembra essere confermato.