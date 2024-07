Wine 9.13 migliora il supporto dei driver ODBC Windows

Sono passate più di due settimane dal rilascio di Wine 9.12. Adesso, Wine Project, noto per consentire agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows, ha annunciato il rilascio della nuovissima versione Wine 9.13. La novità più importante di questa release è il supporto per il caricamento dei driver ODBC Windows. Questa aggiunta è particolarmente utile per gli utenti che si affidano ad applicazioni di database che richiedono driver basati su Windows per funzionare correttamente su piattaforme come Linux o macOS. Inoltre, Wine 9.13 ha ampliato l’integrazione delle strutture dati user32 nella memoria condivisa. Si prevede che questa migliorerà l’efficienza e la reattività delle applicazioni che dipendono da queste strutture. Ciò migliorerà anche la stabilità complessiva del sistema.

Wine 9.13: nuove riscritture al motore CMD.EXE

Il team di Wine si è anche concentrato sul perfezionamento del motore CMD.EXE, con ulteriori sforzi di riscrittura in questa release. Ciò fa parte delle ottimizzazioni in corso per garantire una migliore compatibilità e funzionalità delle applicazioni della riga di comando Windows quando usa l’emulatore. Wine 9.12 aveva iniziato a riscrivere il motore CMD.EXE con il lavoro di CodeWeavers per risolvere vari problemi in sospeso nella precedente implementazione di CMD.EXE. La nuova implementazione dovrebbe gestire più comandi correttamente e risolvere altri difetti. Wine 9.13 continua infatti a lavorare di più sulla riscrittura di CMD.EXE. Più codici di ritorno sono ora collegati correttamente per diversi comandi CMD.EXE. Sono stati migliorati anche il return code e il supporto del livello di errore in generale. Infine, ora è supportato anche il completamento del nome file insieme al riconoscimento dei parametri “for loop“.

Oltre a questi aggiornamenti, Wine 9.13 include 22 correzioni di bug noti che risolvono i problemi identificati nelle versioni precedenti. Questi riguardano Photoshop CC 2024, Intel Hardware Accelerated Execution Manager e non solo. Per maggiori informazioni sulla nuova versione di Wine, visita l’annuncio è possibile consultare la pagina dedicata su GitLab.