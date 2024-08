Wine 9.15 ufficiale con prototipi MSHTML migliorati

Due settimane dopo la precedente versione 9.14, Wine Project ha annunciato il rilascio del nuovissimo Wine 9.15. Per chi non lo sapesse Wine è un celebre software di emulazione che consente agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows. Gli aggiornamenti di questa nuova versione non sono molti, sono comunque abbastanza interessanti. La novità principale di Wine 9.15 è l’introduzione di oggetti prototype e constructor in MSHTML. Questo miglioramento è particolarmente degno di nota per sviluppatori e utenti che si affidano ad applicazioni web complesse che utilizzano il motore HTML di Microsoft.

Inoltre, continuando la tendenza delle ultime edizioni, l’aggiornamento offre un supporto esteso per i driver ODBC (Open Database Connectivity) di Windows. ODBC è un protocollo Microsoft per la connessione di un database Microsoft Access a una fonte dati esterna come Microsoft SQL Server. Wine 9.15 include molte nuove patch per inoltrare più funzioni SQL alla versione Unicode quando necessario. Il codice Wine ODBC32 rende ora il suo driver loader thread-safe.

Wine 9.15: 18 bug corretti in questa versione

Oltre alle modifiche sopra menzionate, Wine 9.15 include 18 correzioni di bug che risolvono i problemi identificati nelle versioni precedenti. Ad esempio, è stato risolto un problema con il gioco Final Fantasy XI Online che causava brevi blocchi ogni secondo. Il nuovo aggiornamento ha anche corretto un errore che provocava l’arresto anomalo di WinProladder v3.x durante il “controllo della connessione PLC“. Inoltre, sono stati risolti anche un problema con Doom 3: BFG Edition, che non si avviava sul desktop virtuale, e con Star Wars: Knights of the Old Republic (Steam, GOG), che mostrava rendering glitch quando erano abilitate le ombre morbide. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dell’annuncio ufficiale sul sito di Wine. Per coloro che desiderano provare o aggiornare la propria installazione attuale, il codice sorgente di Wine 9.15 può essere scaricato dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.