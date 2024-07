Wine 9.14 introduce il supporto avanzato per i driver ODBC

Wine Project, celebre per permettere agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows, ha annunciato il rilascio del nuovissimo Wine 9.14. Questo aggiornamento introduce alcune interessanti novità. In primis vi è la reimplementazione di Mailslot tramite I/O lato server. Wine 9.14 ha revisionato la gestione di Mailslot, un meccanismo di messaggistica utilizzato in Windows per la comunicazione tra processi. Questo aggiornamento trasferisce Mailslot alle operazioni I/O lato server, migliorando l’efficienza e l’affidabilità delle comunicazioni tra i processi in esecuzione in Wine. È stato implementato anche un supporto avanzato per i driver ODBC Windows. Questa nuova versione espande la funzionalità del supporto di Wine per i driver ODBC (Open Database Connectivity). Si tratta di un’API standard per l’accesso ai sistemi di gestione dei database. Wine 9.14 garantisce una migliore integrazione con vari sistemi di database, facilitando il funzionamento delle applicazioni Windows basate su database su sistemi di tipo Unix.

Wine 9.14: nuova versione corregge più di 20 bug

Un’ultima importante novità riguarda l’espansione delle strutture dati user32 nella memoria condivisa. Continuando i suoi sforzi per migliorare la gestione della memoria, questo aggiornamento ha spostato più strutture dati user32 nella memoria condivisa. Tale miglioramento aiuta a ottimizzare le prestazioni dell’applicazione riducendo la ridondanza e migliorando la gestione delle risorse di sistema.

Oltre alle modifiche sopra menzionate, Wine 9.14 include 20 correzioni di bug che risolvono i problemi identificati nelle versioni precedenti. Ad esempio, è stato corretto un bug che bloccava diversi programmi di installazione di driver .inf a causa della mancata gestione delle sezioni .inf SourceDisks{Names,Files} specifiche dell’architettura (ad esempio Native Instruments Native Access 1.9 e WinCDEmu 4.1).

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il changelog ufficiale dell’aggiornamento. Gli utenti interessati a provare o aggiornare la propria installazione attuale possono scaricare il codice sorgente di Wine 9.14 dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.