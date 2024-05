Winlator: l'emulatore Android per giocare ai titoli PC

Oltre che con Steam Deck, ROG Ally e altri prodotti dello stesso tipo, che ormai stanno comparendo sempre più sul mercato, da poco è possibile giocare ai propri titoli PC preferiti in mobilità direttamente sul proprio smartphone Android con Winlator: un emulatore completamente gratuito in grado di emulare l’architettura x86, disponibile al download su Github.

Winlator rende possibile giocare ai giochi Windows su Android

Winlator è un nuovo emulatore realizzato da “BrunoSX” insieme ad alcuni sviluppatori in grado di far girare su Android titoli per PC: nel canale YouTube dedicato, che mostra anche una pratica guida per la configurazione, si vede come è possibile giocare a Deus Ex Human Revolution, lanciato da Eidos Montreal (ora di Embraced Group) nell’agosto 2011, oltre al celebre Mass Effect 2 sviluppato da Bioware nel 2008.

Il software sembra tuttavia essere abbastanza avanzato anche per eseguire titoli più recenti, come mostrato in un ulteriore video su YouTube che illustra una guida per eseguire Fallout 4 (2015). L’emulatore non è in grado di eseguire i titoli presenti nelle librerie Steam o Epic, questi dovranno infatti essere senza DRM (Digital Rights Management), di conseguenza l’unica via percorribile è GOG, oltre che naturalmente possedere il gioco originale.

Dai video mostrati, Winlator sembra proprio essere un emulatore che crea un ambiente virtuale Windows su Android in grado di installare i giochi in loco e successivamente eseguirli. È possibile lavorare su settaggi separati per ogni gioco, in modo da ottimizzarne il più possibile la sua esecuzione, andando a impostare i driver grafici, le librerie, nonché la scheda video da emulare per una maggior compatibilità, oltre all’unità in cui andranno posizionati i file del gioco.

Una volta copiati i file di installazione, basterà aprire l’emulatore dal dispositivo Android e, completata la configurazione per il gioco, avviare l’ambiente virtuale da cui sarà possibile installare il titolo per poi iniziare a giocare.

L’emulatore è basato su software open source e gratuito, come DVVK, Wine, Box86 ed è disponibile per le versioni Android 9.0 o successive.