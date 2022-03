WinX DVD: il bundle completo a soli 147€ con questo codice sconto

Il bundle completo di WinX, che include DVD Ripper Platinum, HD Video Converter Deluxe, MediaTrans e DVD Copy Pro, è in offerta speciale del 57% sul prezzo di listino. A soli 147,56€ puoi portarti a casa infatti la licenza a vita dell’intero pacchetto. Per farlo ti basta applicare un semplicissimo buono sconto in fase di acquisto.

Per usufruirne, metti il bundle nel carrello. A quel punto, prima di procedere per il pagamento, spunta alla voce “Ho un buono sconto” e inserisci il codice: “22MYSPRING” come indicato nell’immagine seguente. Il prezzo scenderà automaticamente da 259,95€ a 147,56€ per un risparmio di ben 112,39€!

WinX, cosa include il bundle di questa offerta speciale

Grazie al bundle 3-in-1 proposto di WinX puoi acquistare un pacchetto di software che include tutto ciò che ti serve per la tua produttività video. Si comincia dalla licenza a vita per 1 PC di DVD Ripper Platinum, che ti permette di copiare DVD in MP4 velocemente ed effettuare il backup dei tuoi dischi in appena 5 minuti. Grazie all’accelerazione hardware di livello 3 per CPU Intel, GPU Nvidia, AMD e CPU Multi-core, potrai convertire un intero DVD nel formato MP4 (H.264) in pochissimo tempo e utilizzarlo come desideri.

Il sistema è veramente semplice e immediato e include un editing che ti permette di sottotitolare, ritagliare e modificare i video come preferisci, agendo anche su impostazioni come il codec, la risoluzione, il frame rate e così via.

In tal senso, per rendere ancora migliore il lavoro di conversione, il bundle include anche HD Video Converter Deluxe, un convertitore video con accelerazione GPU che ti permette di lavorare tranquillamente anche su video in 4K senza sovraccaricare la CPU. Il tutto a velocità 47 volte superiori del normale e senza comprometterne la qualità: e vengono supportati diversi formati.

Infine, nel bundle di WinX trovi anche DVD Copy Pro e MediaTrans, per avere a disposizione una strumentazione completa per l’editing video e la masterizzazione di DVD. Copy Pro ti permette di farlo rispettando la qualità dell’immagine ISO originale, mentre con MediaTrans puoi trasferire foto, video e musica da iPhone, con opzioni di personalizzazione aggiuntive.

In buona sostanza, a questo prezzo il bundle di WinX è veramente conveniente e ti suggeriamo di non lasciartelo scappare. Non dimenticare quindi di metterlo nel carrello e applicare il codice sconto “22MYSPRING” per poter acquistare la licenza a vita a meno di 150 euro!

