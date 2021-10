WinX Video Converter Deluxe: la suite professionale ad un prezzo stracciato

Quella che ti proponiamo oggi è un’offerta dedicata agli utenti Windows, che sfruttano l’OS di Microsoft per il video editing. Si tratta di WinX Video Converter Deluxe, uno dei software migliori in assoluto per la conversione e l’elaborazione di file video, oggi scontato di addirittura del 50%.

WinX Video Converter Deluxe: caratteristiche

Si tratta di una suite completa per l’elaborazione video, pensata soprattutto per i professionisti che necessitano di ottimizzare la produttività. La ragione è molto semplice, e risiede nelle performance offerte dall’applicazione. Grazie all’accelerazione hardware di livello 3, WinX riesce ad essere molto più veloce rispetto alla maggior parte di qualsiasi altro software. Fino a 47 volte più efficiente rispetto ai convertitori disponibili gratuitamente online. È evidente, quindi, che questo impatta notevolmente sulla rapidità con cui viene svolto il lavoro. La funzione di base è naturalmente convertire il video in formati diversi. Uno dei punti di forza è proprio il supporto a ben 420 formati video che ti consentirà di lavorare su praticamente qualsiasi video con ogni risoluzione o codec. Naturalmente, però, le funzioni di WinX non si limitano alla sola conversione.

Non manca, infatti, un video editor integrato che ti consente di tagliare il video in clip diverse o unire due video. Presenta anche la possibilità di aggiungere sottotitoli così come quella di ridurre l’area di visualizzazione a video ultimato. Molto interessante la presenza di un downloader integrato che consente di scaricare audio e video da oltre 1000 siti. La suite consente, infatti, di lavorare anche su musica e immagini. È possibile importare immagini ed aggiungere la musica in sottofondo per realizzare vere e proprie presentazioni di livello professionale. Non manca, infine, la compressione, fiore all’occhiello della suite. Con WinX è possibile ridurre le dimensioni del file video fino al 90% senza perdite dal punto di vista della qualità. Una soluzione completa e veloce per ogni esigenza, indispensabile per i professionisti, ma ottima anche per gli amatori che vogliono aumentare il livello del proprio lavoro.

Grazie allo sconto del 50%, WinX può essere acquistato per il primo anno a soli 34,95 euro direttamente dal sito di Digiarty.