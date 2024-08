Wireshark 4.4: ufficiale nuova versione con importanti miglioramenti

Wireshark 4.4 è stato recentemente rilasciato come ultima versione stabile, aggiungendo nuove funzionalità e miglioramenti. Questo popolare software di analisi dei protocolli di rete include la commutazione automatica dei profili associando un filtro di visualizzazione a un profilo di configurazione, il supporto per Lua, versioni 5.3 e 5.4. Vi poi la possibilità di implementare funzioni di filtro di visualizzazione come plugin libwireshark e la possibilità di tradurre i filtri di visualizzazione in filtri pcap. Questa versione aggiunge anche il supporto per la definizione di campi di output personalizzati per il comando tshark -e, utilizzando qualsiasi espressione di campo valid. Include poi il supporto per la definizione di colonne personalizzate utilizzando qualsiasi espressione di campo valida, come funzioni di filtro di visualizzazione, sezioni di pacchetti, calcoli aritmetici, test logici, indirizzamento di byte grezzi e modificatori di livello di protocollo.

Wireshark 4.4 apporta molti miglioramenti e correzioni a diverse finestre di dialogo di creazione di grafici. Questi includono grafici I/O, grafici di flusso/chiamate VoIP e grafici di flusso TCP. Infine, offre anche il supporto del filtro di visualizzazione per stringhe di valori. Il supporto del protocollo di rete è stato migliorato con il supporto per i protocolli Allied Telesis Resiliency Link (AT RL), ATN Security Label, Bit Index Explicit Replication (BIER), Bus Mirroring Protocol, formato file EGNOS Message Server (EMS), messaggi di navigazione Galileo E1-B I/NAV, IBM i RDMA Endpoint (iRDMA-EDP), IWBEMSERVICES, MAC NR Framed (mac-nr-framed) e Matter Bluetooth Transport Protocol (MatterBTP) e non solo.

In questa versione, il supporto del protocollo IPv6 è stato aggiornato abilitando per impostazione predefinita la preferenza “mostra dettagli indirizzo“. Inoltre, sono stati estesi i dettagli dell’indirizzo forniti per includere più proprietà del blocco di indirizzi per scopi speciali, come inoltrabile, instradabile globalmente, ecc. Wireshark 4.4 aggiunge il supporto per nuovi file di acquisizione, inclusi i file EGNOS Messager Server (EMS). Non manca poi il supporto per nuove interfacce di acquisizione, inclusi i ricevitori GNSS u-blox. Infine, il software di analisi dei protocolli migliora il supporto dei file compressi consentendo la compilazione con zlib-ng anziché con zlib. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questo importante aggiornamento è possibile consultare la pagina di annuncio della release. Wireshark 4.4 è già disponibile sul sito web ufficiale come tarball sorgente. Inoltre, è possibile installarlo come app Flatpak da Flathub.