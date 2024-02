Wirex: il conto corrente multivaluta perfetto per investire

Wirex è una piattaforma di pagamenti digitali rivoluzionaria che offre un conto multivaluta da cui puoi trarre vantaggi per ogni transazione che effettui con la carta. Ti permette infatti di guadagnare fino all’8% ogni qual volta effettui una spesa. Inoltre ha un canone completamente gratuito ed è associato a una carta di debito MasterCard.

Wirex: il conto corrente perfetto per investire

Wirex non è soltanto un conto, ma è anche una piattaforma di servizi finanziari da cui avere facile acceso agli investimenti e all’acquisto di azioni. È stato lanciato nel 2015 e ha un bacino di 4,5 milioni di clienti in 130 paesi.

Una volta aperto, ti offre una carta di debito MasterCard che consente di effettuare acquisti e pagamenti sia in valute tradizionali che in criptovalute. I titolari di un conto possono depositare o scambiare valute tradizionali ad un tasso di conversione più economico rispetto ad altri servizi finanziari. Le criptovalute tenute sul conto potranno invece essere conservate o spese, nonché convertite in tempo reale per le spese di tutti i giorni.

Si tratta di un conto perfetto per inviare denaro all’estero o spendere senza problemi a un tasso di cambio conveniente quando ci si trova fuori. Trattandosi di un conto multivaluta, supporta fino a 9 valute tradizionali, tra cui euro, yen, sterlina, corona ceca, dollaro USA, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro di Singapore, dollaro di Hong Kong. Il tutto, senza addebitare commissioni per il cambio valuta³⁶.

Il conto multi-valuta ti consente analogamente l’accesso istantaneo ad oltre 60 tra criptovalute e stablecoin, che potranno essere comprate, detenute, scambiate e convertite in denaro per poter essere spese.

Non manca un accesso ad asset di azioni istituzionali a un prezzo identico a quello proposto dalle stesse istituzioni.

Wirex rappresenta una soluzione innovativa per gestire le proprie finanze, combinando la flessibilità delle criptovalute con la stabilità delle valute tradizionali. Richiedilo adesso e inizia ora a investire.