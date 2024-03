Wirex: un'alternativa bancaria costruita per il Web3

Dal 2014, Wirex si è affermata come una piattaforma all’avanguardia per l’acquisto, lo scambio e la gestione dei fondi personali, offrendo un’esperienza finanziaria integrata con il mondo delle criptovalute.

Con una sua vasta gamma di servizi, ricompense innovative e un forte impegno verso la sicurezza e l’accessibilità, Wirex si posiziona come una piattaforma all’avanguardia nel panorama finanziario digitale.

Wirex Card: una carta di debito per il futuro del Web3

Wirex offre un account gratuito e una carta di debito associata. La Wirex Card rappresenta soluzione innovativa per i pagamenti nell’era del Web3, permettendo di convertite in tempo reale le criprovalute disponibili sul proprio conto per le spese di tutti i giorni.

Wirex Card si distiungue delle carte di debito tradizionali anche con il suo programma CryptoBack, offrendo fino all’8% di rimborso in criptovalute su ogni transazione effettuata con la Wirex Card, con zero spese di cambio valuta all’estero.

Wirex Token e X-Accounts per la crescita del patrimonio

La piattaforma introduce anche i Wirex Token – utility token nativi della piattaforma- e gli X-Accounts che offrono uno strumento di risparmio alimentato dalla DeFi che genera interessi sui fondi depositati. Il tasso di interesse varia in base al piano di abbonamento e al livello, alla valuta e al saldo del conto.

Ampia scelta di asset

Wirex si distingue anche per la sua vasta selezione di asset digitali. Gli utenti possono acquistare, conservare e scambiare oltre 250 asset digitali, inclusi Bitcoin, Ethereum e Dogecoin, nonché stablecoin popolari come USDC, USDT e BUSD.

Piani e Offerte Personalizzati

Per soddisfare le diverse esigenze, Wirex offre vari piani: dal piano Standard gratuito al Premium (9,99$ al mese) e all’Elite (29,99$ al mese). Questi piani offrono vantaggi crescenti, come premi CryptoBack maggiorati, bonus di risparmio annuale e APR su X-accounts.

