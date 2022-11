Wise, perché conviene per inviare denaro all’estero

Wise è una società di tecnologia finanziaria che offre un modo conveniente per inviare denaro in 175 Paesi. I tassi di cambio per il trasferimento di denaro e la conversione da una valuta all’altra sono tra i migliori.

I servizi di trasferimento di denaro consentono l’invio di denaro a livello internazionale, con tassi di cambio competitivi e tariffe basse disponibili.

In più, le società di questo settore fanno di tutto per far risparmiare tempo, rendendo più semplice il processo di trasferimento, che avviene online in pochi minuti.

Quando scegli un fornitore di servizi di trasferimento, considera il tasso di cambio, le commissioni di trasferimento, la velocità di trasferimento e la sicurezza.

Come inviare denaro con Wise?

Wise consente di inviare denaro in 175 Paesi. Inoltre, è possibile farlo all’estero se il conto bancario del destinatario è in una delle 50 valute.

L’invio di denaro avviene tramite il conto Wise, che può essere aperto accedendo qui. In questo modo si potrà avere una visione completa delle commissioni e dei tassi di cambio.

I vantaggi di un conto Wise sono:

accesso a una vasta gamma di funzionalità uniche e senza aumento delle sue commissioni di cambio;

trasferimento di denaro in pochi minuti utilizzando una carta di debito o di credito;

trasferimenti di denaro con commissioni e spese convenienti, con la tariffa per l’invio che dipende dal Paese in cui si sta inviando denaro e dal metodo di pagamento;

tutti i servizi offerti sia sul sito Wise che sull’app;

l’assistenza clienti è disponibile in una varietà di lingue.

Le commissioni per il trasferimento di denaro sono stabilite in base all’ammontare del denaro inviato, dalla valuta del destinatario e dalla modalità di pagamento.

Wise addebita una percentuale dell’importo totale inviato utilizzando il tasso di cambio medio di mercato. Questo tasso di cambio medio di mercato aiuta Wise a calcolare il costo del cambio valuta.

