Wise: un servizio economico per trasferire denaro

Se stai cercando un servizio economico per trasferire denaro a livello internazionale, Wise è la scelta migliore. Più di 13 milioni tra persone e aziende lo utilizzano.

La registrazione per la creazione di un account è gratuita e richiede solo pochi minuti.

Devi soltanto inserire alcune informazioni personale, come nome e cognome, data di nascita, indirizzo e numero telefonico. È possibile anche registrarti utilizzando il tuo account Facebook, Google o Apple.

Per completare la procedura, devi inviare un tuo documento di riconoscimento e un certificato di residenza.

La necessità di verificare la tua identità dipende da dove e da quanto denaro invii. Tale verifica non avverrà fino a quando non trasferisci per la prima volta denaro.

Un servizio economico per aziende e individui

Una volta che hai creato un account, puoi richiedere la carta di debito Wise. Fino a due prelievi al mese fino a 100 euro non si paga la commissione, dopodiché è di 1,50 euro per ogni prelievo.

Invece, per prelievi superiori ai 200 euro, la commissione addebitata è del 1,75%. La carta può essere utilizzata per effettuare pagamenti online e per le transazioni tramite Google Pay e Apple Pay.

Per quanto riguarda i trasferimenti di denaro, puoi farlo verso 175 paesi e 50 valute diverse. A seconda della valuta, il trasferimento può essere completato in pochi secondi fino a 5 giorni lavorativi.

La navigazione del sito Web e dell’app Wise è molto intuitiva e non crea problemi. Se hai un iPhone o iPad, per scaricare l’app devi avere iOS 14.0 o successivo.L’app Wise è disponibile anche per dispositivi Android.

A livello di sicurezza, Wise utilizza la crittografia HTTPS e l’accesso in due passaggi. La società garantisce che non farà mai un uso improprio o venderà i dati dei clienti. Quindi, in questo, puoi stare tranquillo.

Insomma, un servizio economico per trasferire denaro e una carta di credito che ti consente di fare tutto ciò che vuoi.

