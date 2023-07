L'IA di Wix creerà un intero sito con un prompt

Il post condiviso oggi sul blog ufficiale di Wix da Avishai Abrahami include alcune riflessioni del CEO e co-fondatore a proposito delle evoluzioni legate all’intelligenza artificiale e l’annuncio di nuovi strumenti che, in futuro, saranno integrati dalla piattaforma: tra questi spicca AI Site Generator. Il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per comprenderne la natura e le finalità d’uso.

AI Site Generator di Wix per la creazione dei siti Web

In breve, il sistema sarà in grado di creare un intero sito Web da un prompt, partendo da un singolo input. La modalità sarà molto simile a quella che oggi permette di generare testi e codice con ChatGPT o Bard. Ciò che lo rende una novità assoluta, secondo la società, è il fatto che il risultato non sia basato sulla personalizzazione di un template preimpostato. L’intero layout e i contenuti sono prodotti da zero, considerando la specifica richiesta, con la possibilità offerta all’utente di intervenire poi su ogni dettaglio, sempre attraverso una conversazione con l’IA.

Un primo esempio del funzionamento è mostrato nel video qui sopra. Partendo da un prompt come Voglio realizzare un sito Web per Onyx Online Fitness, forniamo classi online dinamiche e allenamenti in presenza, i nostri trainer sono certificati e offriamo diverse attività si dà il via a uno scambio in cui il chatbot chiede immediatamente le informazioni e i dettagli aggiuntivi necessari. Ad esempio, propone alcune immagini di stock da selezionare per l’inclusione nelle pagine.

Pochi secondi e ci si trova di fronte al risultato. Sarà poi sufficiente chiedere, ad esempio, quali altre opzioni sono disponibili per temi e colori, scegliendo quella ritenuta più adatta. I testi sono generati proprio dal modello di ChatGPT.