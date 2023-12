Wondershare Filmora 13: sconti imperdibili fino al 45% nel Black Friday

Il Black Friday è stato un successo, ma per chi ha perso l’opportunità, ecco una notizia entusiasmante: Wondershare Filmora 13 estende i suoi sconti eccezionali fino al 45%, disponibili fino al 6 dicembre.

Filmora è celebre per essere una delle piattaforme di video editing più amate, offrendo strumenti che consentono la creazione di video di alta qualità in modo intuitivo. La sua innovazione si basa su nuovi tool alimentati dall’intelligenza artificiale, rendendo i video unici e accattivanti.

Sconti pazzeschi fino al 45% su Filmora 13

Wondershare Filmora 13 è disponibile in due versioni: annuale a 39,99 euro (con uno sconto del 20%) e a vita a 59,99 euro (con uno sconto del 45%).

Acquistando le Risorse creative a 69,99 euro (già scontate del 30%), ottieni accesso a una vasta gamma di template, titoli, filtri, stickers e file audio.

Filmora 13 non solo offre strumenti di base, ma integra funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste, AI Copilot Editing, AI Text-Based Editing, AI Thumbnail Creator, e AI Music Generator.

La prima fornisce consigli su misura, la seconda consente la trasformazione dei video in testo, la terza facilita la creazione di miniature, mentre l’ultima consente la creazione di musica priva di copyright.

Le funzionalità basate su intelligenza artificiale di Filmora 13 non si fermano qui: Text-To-Video trasforma il testo in video, AI Copywriting genera contenuti accattivanti, e AI Smart Cutout elimina dettagli indesiderati.

Con queste innovazioni, Filmora si posiziona come la piattaforma ideale per esprimere la tua creatività nel video editing. Scarica la versione di prova gratuita di 7 giorni e scopri tutte le potenzialità di Filmora 13 per i tuoi progetti di video editing.

