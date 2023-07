Wondershare Filmora scontato del 54%: approfitta ora!

Con l’estate in pieno svolgimento, hai senza dubbio preparato la tua Go Pro o stai preparando il tuo smartphone per catturare tutti i momenti memorabili, pronto per raccoglierli al tuo ritorno.

Se hai bisogno di un software completo per questa attività, potresti prendere in considerazione l’idea di approfittare della promozione Filmora di Wondershare.

Questo software, normalmente al prezzo di € 146,95, è attualmente disponibile alla tariffa scontata di € 67,99, grazie al generoso sconto estivo del 54%.

Come parte della promozione, i clienti riceveranno anche una prova gratuita di 5 giorni per effetti e plug-in extra.

Ciò rappresenta una preziosa opportunità per dotarsi di uno strumento di editing completo e perfettamente funzionante.

Wondershare Filmora: sconto del 54% a misura d’estate

Migliora i tuoi video estivi con l’opportunità esclusiva fornita da Wondershare Filmora. Modifica e personalizza le tue amate clip estive utilizzando questa offerta a tempo limitato.

Con Wondershare Filmora, hai accesso a un software di editing video estremamente robusto che potenzia il tuo potenziale creativo.

Questo software è compatibile con computer desktop, smartphone e tablet, fornendo un’interfaccia ottimizzata, intuitiva e facilmente accessibile.

Attraverso questa interfaccia, puoi utilizzare appieno le funzionalità avanzate dell’editor e liberare la tua creatività.

Con la sua vasta gamma di funzionalità avanzate, questo software fornisce agli utenti gli strumenti necessari per apportare varie modifiche.

Questi miglioramenti includono funzionalità avanzate di keyframing, la possibilità di disegnare su maschere e livelli di regolazione per manipolare diverse variabili, come il colore e altri tipi di bilanciamento.

Queste modifiche possono quindi essere applicate senza problemi a tutti i fotogrammi per un risultato coerente.

Filmora è inoltre dotato di funzionalità di intelligenza artificiale, che servono a semplificare e semplificare i tuoi sforzi creativi.

Con un semplice clic, hai la possibilità di scegliere meticolosamente o eliminare qualsiasi oggetto all’interno di una scena.

Inoltre, puoi utilizzare la potenza dell’intelligenza artificiale per modificare in modo intelligente la durata di una clip audio, assicurandoti che si allinei perfettamente con la lunghezza del video.

Sblocca tutto il potenziale dei tuoi progetti creativi con una vasta selezione di effetti, musica e modelli. Accedi a una libreria diversificata di oltre 2.000 elementi per migliorare e personalizzare le tue clip, elevando l’esperienza complessiva e l’unicità della tua creazione.

Non perdere l’esclusivo sconto Wondershare, che ti consente di iscriverti a Filmora a un prezzo scontato, massimizzando il valore del tuo investimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.