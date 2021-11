Wondershare UniConverter, acquistalo al 10% di sconto

Se sei alla ricerca di un programma all-in-one per convertire i tuoi video, ma anche in grado di soddisfare ogni tua necessità di gestione e modifica, allora approfitta dell'offerta di Wondershare e acquista UniConverter, in sconto del 10% a soli 83,99 euro. Compreso nel prezzo – oltre alla licenza a vita delle funzionalità base – avrai a disposizione tutta una gamma di utili extra che ti renderanno la vita un po' più facile. Vediamole insieme.

Il pacchetto include oltre alle funzioni base: abbonamento di un anno per i tool “Taglio Intelligente”, “Editor Filigrana” ed “Editor dei Sottotitoli”. In più, potrai provare per un'ora lo strumento per generare sottotitoli automatici ai tuoi video. Ma quali sono queste funzionalità di base? Con UniConverter potrai gestire, controllare, modificare, comprimere e convertire (verso più di 100 formati, anche audio) qualsiasi file video. Il software supporta conversione ad alta velocità e accelerazione GPU, che promettono file pronti in pochissimo tempo. Grazie all'interfaccia chiara ed efficace potrai gestire autonomamente tutti gli interventi di editing, dai tagli ai testi, fino agli effetti speciali ed è addirittura possibile creare delle GIF.

Insomma: tantissime funzioni concentrate in un solo programma, che si trova ora in promozione esclusiva: risparmia il 10% sull'acquisto di Wondershare UniConverter e con soli 83,99 euro (invece di 103,95) potrai ottenere:

Licenza Perpetua per funzionalità basate (il software sarà tuo per sempre)

Abbonamento di 1 anno per Taglio Intellegente

Abbonamento di 1 anno per Editor Filigrana

Abbonamento di 1 anno per Editor dei Sottotitoli

Prova di 1 ora del Generatore di Sottotitoli Automatici

Non sei sicuro dell'acquisto? Scarica la versione di prova con funzioni limitate.