WondLa, la nuova serie Apple TV+: trama dei primi due episodi

La prima stagione di WondLa è finalmente approdata oggi su Apple TV+. Composta da 7 episodi, il primo è stato presentato in anteprima ieri, venerdì 28 giugno. WondLa è una serie animata basata sui libri bestseller The Search for WondLa, di Tony DiTerlizzi, che segue le vicende della sedicenne Eva.

Per non perderti neanche un episodio, abbonati a Apple TV+: chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV può ricevere ben 3 mesi di abbonamento gratuito.

WondLa: primo episodio e anticipazioni

Eva è la protagonista di WondLa: un’adolescente curiosa ed entusiasta, cresciuta in un bunker sotterraneo. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, dopo un attacco a quella che è sempre stata la sua casa, è costretta a rifugiarsi in superficie dove scoprirà un mondo completamente diverso.

Nel primo episodio di WondLa, un intruso attacca il Santuario 573 costringendo Eva a scappare in superficie. Da sola, fa affidamento sulle sue sole forze e capacità di sopravvivenza, oltre che su un messaggio criptico su cui è scritta una sola parola: “WondLa”.



Una piccola anticipazione sul prossimo episodio, il secondo: Eva scopre di trovarsi su un pianeta chiamato Orbona. Qui conosce Otto, un orso d’acqua con cui Eva condivide poteri telepatici, e Rovender, un alieno irascibile dal passato travagliato. I due si uniscono alla protagonista, alla guida di una improbabile squadra alla (pericolosa) ricerca di altri umani, della sua casa e del suo vero destino.

Dove guardare WondLa? I 7 episodi che compongono la prima stagione della serie sono disponibili su Apple TV+, la piattaforma streaming ricca di film, serie TV, documentari e programmi in alta qualità. Ancora per pochi giorni puoi approfittare della promozione che ti consente di ricevere 3 mesi di abbonamento ad Apple TV+ gratis, acquistando un nuovo dispositivo iPhone, iPad, Mac o Apple TV acquistati in un Apple Store o da un rivenditore autorizzato.