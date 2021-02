Word: pin di Pinterest e conversione in PowerPoint

Microsoft ha annunciato due novità per Word. La prima permette di inserire i contenuti di Pinterest nella versione web (ma anche in tutte le versioni di OneNote). La seconda, disponibile solo agli utenti Office Insider di lingua inglese, consente invece di convertire un documento Word in una presentazione PowerPoint.

Pin di Pinterest in Word e OneNote

Microsoft spiega che la funzionalità è stata sviluppata dopo aver notato l’uso dei contenuti pubblicati su Pinterest da parte degli insegnanti. Per inserire un pin in OneNote o Word è sufficiente copiare e incollare il suo indirizzo. Il contenuto inserito nelle note e nei documenti conserveranno la loro interattività. L’integrazione funziona con le versioni Windows 10, macOS, online, Android, iPad e 2016 di OneNote, mentre il supporto in Word è solo per la versione web.

I contenuti di Pinterest può essere anche utilizzati nelle Raccolte di Edge. In base alle indiscrezioni di inizio febbraio, Microsoft aveva tentato di acquisire Pinterest, ma non è stato trovato un accordo economico e la trattativa si è interrotta.

Un’altra novità per la versione web di Word è invece disponibile per gli Office Insider. Utilizzando il comando Trasforma è possibile convertire un documento Word in una presentazione PowerPoint. Grazie all’intelligenza artificiale viene creata una presentazione basata su tutte le sezioni del documento, includendo caratteri, immagini, icone, video e temi.

La presentazione viene quindi salvata automaticamente in OneDrive. Al momento è supportata solo la lingua inglese. Nelle prossime settimane dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti. La funzionalità non è compatibile con Internet Explorer e Safari.