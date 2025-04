Word, riassunti di documenti lunghi con Copilot

Mettersi a spulciare documenti da centinaia di pagine è una rottura di scatole pazzesca, oltre che un lavoraccio. E poi, chi ha tutto questo tempo? Per fortuna Microsoft ha aggiornato le funzionalità di riepilogo di Word. Adesso può generare riassunti di file enormi, fino a dieci volte più grandi di prima.

In precedenza, Copilot in Microsoft Word poteva riassumere un documento di massimo 300 pagine. Adesso, i riassunti dettagliati sono disponibili per documenti fino a 3000 pagine in un unico file.

Word riassume documenti lunghi grazie a Copilot

L’aggiornamento è in fase di rilascio per gli abbonati a Microsoft 365, sia per le app desktop che per quelle web. Per sfruttare la nuova funzione di riepilogo, basta aprire un documento e cliccare sul pulsante Copilot nella scheda Home. Poi, chiedere a Copilot di generare un riassunto e selezionare la dimensione: breve, bilanciato o dettagliato. Questa è un’altra novità dell’update.

Un riassunto breve è solo un breve paragrafo sul documento. Un riassunto bilanciato fornisce alcuni punti chiave, mentre un riassunto dettagliato genera un riepilogo lungo del tuo documento, che potrebbe essere l’opzione preferita quando si lavora con documenti corposi.

Microsoft ha ascoltato le richieste degli utenti. Finalmente, ha capito che, sì, quei riassunti con i punti chiave all’inizio dei documenti vanno bene per la maggior parte delle situazioni, ma spesso non bastano. Ci sono documenti che meritano una sintesi un pelo più sostanziosa, altrimenti ci si perde il contesto o, peggio, si rischia di fare brutte figure con i colleghi perché si condividono informazioni a metà. Per non parlare di chi lavora con documenti molto lunghi e ovviamente vuole essere sicuro che nel riassunto ci siano davvero le cose che contano.

Come testare la nuova funzione di sintesi di Word

Chi è abbonato a Microsoft 365, può provare il riassunto dei documenti aggiornato in Word per Windows versione 2503 (numero di build 18623.20042), Word per Mac versione 16.96 (build 25031738) e Word per il Web.