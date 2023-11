WordPress 6.4 è disponibile: tutte le novità

WordPress ha iniziato l’implementazione della versione 6.4 del CMS. Questo è il terzo importante aggiornamento dell’anno per il suo sistema di gestione dei contenuti. In linea con la tradizione, questa versione, chiamata “Shirley”, rende omaggio a Shirley Horn, cantante e pianista jazz americana.

WordPress continua a migliorare con la versione 6.4

La versione 6.4 di WordPress include un nuovo tema predefinito ma anche una serie di funzionalità e correzioni.

Un nuovo tema predefinito

WordPress 6.4 introduce un nuovo tema predefinito, chiamato Twenty Twenty-Four (TT4), che può essere utilizzato “su qualsiasi tipo di sito, qualunque sia il suo tema”, precisa il post di presentazione sul blog. Flessibile e versatile, Twenty Twenty-Four è una “raccolta di modelli e pattern che, combinati, formano un tema”. Basato su blocchi, il tema sarà compatibile con tutti gli strumenti di editing offerti dalla piattaforma e disponibile negli stili scuro e chiaro.

Inserimento automatico dei blocchi

La versione 6.4 è dotata di una nuova funzionalità, chiamata Block Hooks, in grado di inserire automaticamente i blocchi “in relazione alle istanze di altri tipi di blocchi“, spiega la nota di rilascio. Ad esempio, questa funzione potrebbe consentire l’integrazione automatica di un blocco “Mi piace” dopo un blocco di contenuti. “Questo è un primo passo per portare ai temi basati sui blocchi il noto concetto di hook, che estende le funzionalità dei temi classici con filtri e azioni“, spiega WordPress. WordPress 6.4 implementa anche sei versioni di Gutenberg: la 16.2, la 16.3, la 16.4, la 16.5, la 16.6 e la 16.7.

Nuovi strumenti per la modifica e la visualizzazione delle immagini

Inoltre, lo strumento di modifica beneficia di nuove funzionalità, in particolare dell’integrazione di una funzione lightbox che consente di ingrandire in modo nativo il contenuto di un blocco di immagini. Sarà inoltre possibile aggiungere uno sfondo colorato o modificarne le proporzioni in pochi click.

Una revisione della tavolozza dei comandi

Introdotta nella versione 6.3 presentata ad agosto, la palette dei comandi è stata ridisegnata in questo ultimo aggiornamento. Consentendo di eseguire attività in modo più efficiente fornendo scorciatoie, beneficia dell’aggiunta di nuovi comandi e di un nuovo design.

Notevoli progressi in termini di prestazioni

“Gran parte del lavoro su WordPress 6.4 ha ruotato attorno ai miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza del CMS“, avverte WordPress nella sua nota di rilascio. Concretamente ciò si traduce in una migliore gestione della cache degli oggetti, nonché nell’ottimizzazione del caricamento di temi, fogli di stile, immagini o file modello.

I numeri di WordPress 6.4

Nella sua guida alle modifiche tecniche di WordPress 6.4, il cui scopo è quello di “fornire una panoramica generale delle modifiche tecniche apportate da questa versione“, Jean-Baptiste Audras sottolinea che i collaboratori del progetto hanno elaborato 268 ticket, così suddivisi:

113 ticket per miglioramenti e nuove funzionalità,

134 ticket per la correzione di bug,

21 ticket per compiti vari.

Come già detto, sono stati fatti progressi anche in termini di prestazioni, con 64 ticket implementati, e di accessibilità, con 17 ticket dedicati. “33 ticket riguardano la modernizzazione del codice del CMS“, aggiunge il rappresentante del team WordPress Core.

Come scaricare WordPress 6.4

Per ottenere l’aggiornamento CMS, basta andare semplicemente al sito Web ufficiale di WordPress. È anche possibile avviare il processo di aggiornamento dall’interfaccia di amministrazione. Per fare ciò, andare alla Dashboard, selezionare la scheda Aggiornamenti, quindi fare clic sul pulsante Aggiorna ora.

Per poter ripristinare il proprio sito in caso di problemi, WordPress consiglia di effettuare un backup completo del database prima di eseguire l’aggiornamento, come spiegato in questa pagina di assistenza.