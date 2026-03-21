WordPress permette agli agenti AI di scrivere e pubblicare

Circa un mese fa era stato annunciato l’assistente AI. Automattic ha ora svelato lo step successivo per WordPress.com. Gli utenti che usano il servizio di web hosting possono sfruttare gli agenti AI per scrivere e pubblicare i contenuti. Ci sono però varie protezioni per evitare disastri, tra cui l’esplicita approvazione delle azioni.

Cosa può fare un agente AI

All’inizio di ottobre 2025 era stato annunciato il supporto per il Model Context Protocol (MCP) che consente di collegare Claude, Cursor e altri assistenti AI per eseguire varie azioni in “sola lettura”. Ora è stata aggiunta la capacità di scrittura per sei tipi di contenuti: post, pagine, commenti, categorie, tag e media.

Gli agenti AI possono:

Scrivere e pubblicare articoli : fornisci il testo o descrivi cosa vuoi pubblicare e il tuo agente AI creerà l’articolo direttamente sul tuo sito.

: fornisci il testo o descrivi cosa vuoi pubblicare e il tuo agente AI creerà l’articolo direttamente sul tuo sito. Creare e aggiornare le pagine : crea landing page, pagine “Chi siamo” e altro ancora, complete delle specifiche di design e dei modelli di blocco del tuo sito.

: crea landing page, pagine “Chi siamo” e altro ancora, complete delle specifiche di design e dei modelli di blocco del tuo sito. Gestire i commenti : approva, rispondi o elimina i commenti senza mai aprire la dashboard.

: approva, rispondi o elimina i commenti senza mai aprire la dashboard. Organizzare i contenuti : crea, rinomina e ristruttura categorie e tag in tutto il tuo sito.

: crea, rinomina e ristruttura categorie e tag in tutto il tuo sito. Aggiornare i metadati dei media: correggi il testo alternativo, le didascalie e i titoli per una migliore accessibilità e SEO.

Dopo aver attivato l’accesso al MCP è possibile collegare gli agenti AI e inserire i prompt in linguaggio naturale per eseguire le azioni. L’utente deve approvare esplicitamente le modifiche (creazione, aggiornamento, cancellazione). I post scritti dall’agente AI verranno salvati in bozza.

Nel caso di cancellazione accidentale di post, pagine, commenti e media è possibile il ripristino entro 30 giorni. La funzionalità è disponibile per tutti i piani di abbonamento.