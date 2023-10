WordPress.com supporta il protocollo ActivityPub

Gli utenti che usano WordPress.com per ospitare siti e blog possono ora sfruttare il protocollo ActivityPub per il collegamento al fediverso. Il plugin, acquistato da Automattic dallo sviluppatore Matthias Pfefferle, era già disponibile per WordPress, ovvero la versione “locale” del popolare CMS (Content Management System).

Supporto ActivityPub anche su WordPress.com

Il plugin ActivityPub è disponibile per tutti i piani di WordPress.com, quindi anche per quello gratuito che offre 1 GB di storage. Grazie al plugin è possibile “collegare” il sito o blog al fediverso, ovvero a tutte le piattaforme basate sull’architettura decentralizzata, tra cui Mastodon.

I contenuti pubblicati su WordPress.com verranno mostrati su altre piattaforme, quindi è possibile incrementare il numero di follower. Le risposte ai post, pubblicate ad esempio su Mastodon, verranno automaticamente convertite in commenti sul blog o sito. È possibile seguire l’intero blog/sito o solo specifici autori che hanno un profilo nel fediverso.

Per i piani Free, Personal e Premium è possibile attivare il plugin nelle impostazioni relative alle discussioni. Per i piani Business e Commerce è invece necessario installare il plugin (la versione attuale è 1.0.5) e seguire le indicazioni. Il nome del profilo viene generato in base al dominio del blog/sito, ma è possibile usare un dominio personalizzato.

L’interesse per il fediverso è aumentato notevolmente dopo l’acquisizione di X da parte di Elon Musk e le sue discutibili decisioni. Anche Threads, la nuova piattaforma di Meta, aggiungerà il supporto per il protocollo ActivityPub.