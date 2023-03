World Backup Day, ferma gli hacker con NordLocker e risparmia

Come da 12 anni a questa parte, il 31 marzo è il World Backup Day.

Si tratta di un’iniziativa che ha come finalità quella di sensibilizzare l’utenza rispetto ai rischi legati all’assenza di una copia di riserva dei dati più preziosi.

In questo contesto, se fino a qualche anno fa il guasto tecnico era il maggiore pericolo, si sono ora aggiunti gli hacker. Senza gli strumenti adeguati, infatti, esistono diverse vie percorribili dai cybercriminali per rubare informazioni preziose ai comuni utenti così come alle aziende.

Il fenomeno ransomware, sotto questo punto di vista, rappresenta la più grande minaccia per dati e file. Per difendersi da quella che è un vero e proprio “ricatto digitale” il miglior strumento possibile è l’adozione di uno spazio cloud storage protetto.

Il servizio noto come NordLocker, dunque, rappresenta una delle migliori soluzioni del settore.

World Backup Day e NordLocker: il tuo caveau virtuale super scontato

NordLocker è una piattaforma sviluppata dagli stessi creatori di NordVPN, una delle Virtual Private Network più conosciute al mondo.

Forti dell’esperienza in tale settore, il servizio in questione offre soluzioni professionali, con crittografia end-to-end dei dati personali e aziendali attraverso un deposito privato, ideale per creare e gestire al meglio backup di ogni tipo.

NordLocker permette di accedere ai dati conservati tramite un file vault privato o attraverso appositi client, ideali per l’ambiente desktop e quello mobile. L’intera struttura si basa sull’architettura zero-knowledge. Ciò significa che neanche NordLocker può conoscere quali sono i file conservati al suo interno.

Che il pericolo sia costituito da temibili hacker, guasti tecnici o dal furto del dispositivo d’archiviazione, questa soluzione garantisce una copia di riserva inattaccabile da qualunque tipo di evento.

Non solo: grazie all’attuale promozione, NordLocker è ancora più accessibile per chiunque.

Si parla di sconti che possono raggiungere il 53% con il piano Personal Plus da 2 TB. Ciò permette di ottenere il proprio caveau virtuale spendendo appena 6,99 euro al mese.

