È il World Backup Day: 5 offerte per mettere al sicuro i tuoi dati

Oggi si celebra il World Backup Day, la giornata istituita per sensibilizzare a proposito dell’importanza vitale di una pratica come il backup dei dati. Creare copie di sicurezza è fondamentale per mettere le informazioni al sicuro, proteggendole da rischi come il danneggiamento delle unità o gli attacchi informatici, sempre più frequenti. Approfittando della Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon (l’evento terminerà a mezzanotte) di segnaliamo alcune promozioni a tema.

5 offerte per celebrare il World Backup Day

Iniziamo con un disco fisso esterno. Ce ne sono davvero tanti in sconto sull’e-commerce, qui ne selezioniamo uno a rappresentare l’intera categoria. È quello del marchio Verbatim, tra i più noti nel settore delle soluzioni per lo storage. La capacità è pari a 1 TB, sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Una valida alternativa è quella rappresentata da un SSD esterno, come nel caso di questo modello Netac. proposto in offerta su Amazon. A guadagnarne sono la velocità di trasferimento e il design rugged che permette di averlo sempre con sé senza temere vibrazioni o urti accidentali.

Anche eseguire il backup dei dati su un SSD interno è una buona pratica, creandone una copia di sicurezza su un’unità diversa rispetto a quella principale su cui gira il sistema operativo. Quella della gamma Crucial P3 Plus è in promozione.

Decisamente più economica, anche una pendrive può svolgere il compito. Oggi, quelle con doppio connettore (USB-A e USB-C) sono molto più accessibili rispetto al passato, come nel caso del modello KOOTION di cui segnaliamo il forte sconto. Eccolo.

Un altro dispositivo che può contribuire alla salvaguardia delle informazi0ni è il gruppo di continuità, che alimenta il computer e le altre apparecchiature in caso di blackout, evitando così le perdite accidentali. È sufficiente una spesa davvero contenuta per quelli della serie Tecnoware.

Volendo affidarsi al cloud, nell’abbonamento annuale a Microsoft 365 è incluso 1 TB di spazio sui server di OneDrive, dove caricare file e contenuti di ogni tipo. È in forte sconto.

Il World Backup Day è stato celebrato per la prima volta nel 2011 su iniziativa di Ismail Jadun. Da allora, l’appuntamento ha assunto progressivamente sempre più importanza. Non a caso, cade il giorno prima dell’1 aprile (la data dei pesci d’aprile, April Fools in inglese), per sottolineare che solo i folli non danno importanza al salvataggio dei dati personali.