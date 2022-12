WorldCup: Twitter festeggia il record di impression

La finale dei Mondiali di calcio 2022 è stata probabilmente la più spettacolare della storia. Insieme all’Argentina festeggia anche Twitter, in quanto la competizione ha coinvolto milioni di utenti in discussioni sul social network. L’azienda californiana ha pubblicato alcuni dati interessanti, tra cui quelli sul numero di impression. Ovviamente festeggiano anche gli inserzionisti.

Oltre 147 miliardi di impression

Milioni di utenti in tutto il mondo hanno l’abitudine di commentare importanti eventi in diretta sui social network, ad esempio durante una partita di calcio. Musk aveva consigliato di avviare discussioni su Twitter già prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar. Alcuni critici avevano previsto un rallentamento o blackout della piattaforma, ma non è successo.

Gli hashtag più popolari sono stati #WorldCup e #WC2022. Dopo 64 match, inclusa l’epica finale tra Argentina e Francia, Twitter ha pubblicato i dati principali. Le impression totali dal 20 novembre al 18 dicembre sono state oltre 147 miliardi, superando quelle dei Mondiali 2018 e delle Olimpiadi di Tokyo.

24,400 tweets per second for France’s goal, highest ever for World Cup! — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Durante la finale sono stati pubblicati oltre 24.400 tweet al secondo. Tra i cinque momenti che hanno generato più tweet al minuto ci sono il rigore di Gonzalo Montiel che ha sancito la vittoria dell’Argentina e il goal del 2-2 segnato da Mbappè. Argentina e Messi sono ovviamente la squadra e il calciatore più menzionati nelle discussioni, ma il numero maggiore di tweet è arrivato dal Brasile.

Per quanto riguarda i singoli account, il record appartiene alla FIFA: 2 milioni di like al giorno in media e il 226% di impression in più rispetto ai Mondiali del 2018. Il prossimo grande appuntamento sono i Mondiali di calcio femminile del 2023.