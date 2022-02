WP Engine eCommerce Solutions: 140 euro di sconto

Tra le soluzioni di web hosting offerte da WP Engine ci sono quelle specifiche per la creazione di un sito di e-commerce. Grazie alla promozione in corso, gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento al piano Professional di eCommerce Solutions con uno sconto di 140 euro per il primo anno, corrispondenti a due mesi gratis.

Tre siti di e-commerce con il piano Professional

Il piano Professional di WP Engine permette di ospitare fino a tre siti di e-commerce con una stima mensile di 75.000 visite. L'utente può sfruttare 125 GB di spazio e una larghezza di banda pari a 125 GB al mese. Varie tecnologie e ottimizzazioni consentono di velocizzare il caricamento delle pagine e la ricerca dei prodotti.

La soluzione è ovviamente basata sul servizio di hosting WordPress gestito, ma il piano è specifico per WooCommerce, noto plugin per la creazione e gestione di negozi digitali. Tra le funzionalità ci sono: certificato SSL gratuito, backup giornalieri e su richiesta, CDN e staging per testare le modifiche su una copia del sito.

WP Engine garantisce inoltre la sicurezza con un tool che rileva eventuali malware, l'aggiornamento automatico dei plugin e l'autenticazione multi-fattore. Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per il primo anno a 58 euro/mese (sconto di 140 euro). Al momento dell'acquisto è possibile scegliere la posizione del server. Eventualmente è possibile usufruire della garanzie di rimborso entro 60 giorni.