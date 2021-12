WpEngine: 4 mesi gratis su tutti i piani di hosting annuali

Chi cerca un hosting per il proprio sito, che sia un blog personale, eCommerce o sito aziendale ha delle chiare priorità: velocità, sicurezza e assistenza.

Se già trovare queste caratteristiche non è così facile, trovare un servizio di hosting che le abbini a costi accessibili è ancora più complicato. Piattaforme economiche infatti, possono non essere adeguate qualitativamente alle reali necessità.

Per affidarsi a servizi realmente efficaci è dunque l'unica via percorribile per ottenere un sito veloce nei caricamenti, sicuro e supportato nel miglior modo possibile.

In tal senso però, WpEngine sembra offrire uno strappo alla regola. Stiamo parlando di una piattaforma di hosting già famosa per le appena citate qualità che, recentemente, ha proposto una nuova offerta particolarmente interessante.

Sottoscrivendo un abbonamento annuale, su qualunque piano, WpEngine offre infatti 4 mesi gratuiti di hosting. Un'offerta che permette dunque di ottenere a prezzo contenuto, tutta la qualità di un servizio ormai consolidato nel settore.

4 mesi gratis per il tuo sito e una serie di vantaggi proposti da WpEngine

WpEngine è un servizio hosting specializzato in eCommerce, capace di offrire strumenti adeguati alla vendita online a chi si affida ai suoi server.

La piena compatibilità con il CMS WordPress e WooCommerce, rende i siti ospitati da questa piattaforma particolarmente prestanti per quanto concerne i tempi di caricamento. L'infrastruttura dei server è appositamente ideata per ottimizzare i calcoli e rendere più fluido il traffico sui siti che hanno molti visitatori.

L'integrazione con temi WordPress personalizzabili e con il builder Gutenberg, permettono anche a chi ha una conoscenza basica del già citato CMS di costruire un sito web efficace, capace di portare non solo visite ma anche vendite.

I piani proposti da WpEngine sono quattro:

Startup , a 272 euro annuali invece di 408 (con i 4 mesi gratis), configurazione per 1 sito, 25.000 visite al mese e 10 GB storage locale;

, a invece di 408 (con i 4 mesi gratis), configurazione per 1 sito, 25.000 visite al mese e 10 GB storage locale; Professional , a 560 euro annuali invece di 840 (con i 4 mesi gratis), configurazione per 3 siti, 75.000 visite al mese e 15 GB storage locale;

, a invece di 840 (con i 4 mesi gratis), configurazione per 3 siti, 75.000 visite al mese e 15 GB storage locale; Growth , 1.408 euro annuali invece di 1.572 (con i 4 mesi gratis), configurazione per 10 siti, 100.000 visite mensili e 20 GB di storage locale;

, invece di 1.572 (con i 4 mesi gratis), configurazione per 10 siti, 100.000 visite mensili e 20 GB di storage locale; Scale, 2.608 euro annuali invece di 3.912 (con i 4 mesi gratis), configurazione per 30 siti, 400.000 visite e 50 GB di storage locale.

Come appare evidente, lo sconto di 4 mesi rende questo servizio di qualità alla portata pressoché di chiunque. Infine va ricordato che, a prescindere dal piano scelto, la piattaforma offre supporto 27/4 e servizio di migrazione automatizzato gratuito.