WWDC22: le novità attese dall'evento Apple

Andrà in scena questa sera alle ore 19:00 l’evento WWDC22 organizzato da Apple, rivolto in primis alla community di sviluppatori e agli addetti ai lavori. Come noto e come da tradizione, sarà anche l’occasione perfetta per dare uno sguardo in anteprima alle prossime novità in arrivo dal gruppo di Cupertino. Ecco quelle più attese.

WWDC22: le novità attese, software e hardware

Già durante il keynote di apertura della Worldwide Developers Conference potremo con tutta probabilità assistere all’ufficializzazione dei sistemi operativi iOS 16 per la linea iPhone, iPadOS 16 per quella iPad, macOS 13 per i computer della gamma Mac, tvOS 16 installato su Apple TV e watchOS 9 per gli indossabili Apple Watch.

Ognuno di loro porterà con sé caratteristiche inedite e miglioramenti introdotti con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti. Queste le più importanti. Nel caso di iOS 16, ad esempio, potrebbe arrivare un restyling per la schermata di blocco e la gestione delle notifiche, mentre con iPadOS 16 potrebbero debuttare funzionalità in grado di assottigliare ancor di più il divario che separa i tablet dai computer. Per la piattaforma macOS 13, invece, potrebbe essere stato scelto il nome in codice Mammoth.

Non è da escludere nemmeno la possibilità di assistere alla presentazione ufficiale di nuovi hardware. Quali? Forse un nuovo MacBook Air, protagonista di alcune recenti indiscrezioni, con un design simile a quello dell’attuale MacBook Pro, più sottile, più leggero e in arrivo con diverse colorazioni per la scocca. Al suo interno potrebbe inoltre trovare posto il chip M2, ma anche a questo proposito non ci sono conferme. Altre indiscrezioni puntano all’annuncio della nuova generazione di Mac Pro, mentre sembra del tutto improbabile veder comparire il tanto chiacchierato visore AR/VR sul palco.

WWDC22: dove guardarla in diretta streaming

Il keynote di apertura di WWDC22 sarà trasmesso in diretta streaming, visibile da tutti su YouTube attraverso il player qui sotto.

