WWE 2K24 per PS4: sconto IMPERDIBILE del 44% su Amazon

WWE 2K24 per PlayStation 4 è disponibile oggi su Amazon con uno sconto eccezionale del 44%. Questa è un’opportunità imperdibile per i fan del wrestling e dei videogiochi. La nuova edizione del celebre franchise di wrestling offre un’esperienza di gioco unica, arricchita da una serie di novità e contenuti esclusivi. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 39,70 euro, anziché 71,00 euro.

WWE 2K24 per PS4: preparati a rimanere incollato allo schermo

WWE 2K24 vanta un roster straordinario, che include leggende immortali come “Stone Cold” Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant. Le attuali Superstar WWE come “The American Nightmare” Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley e Roman Reigns sono anch’esse presenti, offrendo ai giocatori la possibilità di utilizzare i loro lottatori preferiti in intense battaglie sul ring.

Il gioco introduce nuovi tipi di incontri, portando l’emozione del wrestling a un livello superiore. Gli utenti potranno sperimentare match come l’Arbitro d’eccezione, l’Ambulance Match, il Casket Match con la bara e il Gauntlet Match. Inoltre, il supporto per più Superstar nel Backstage Brawl aggiunge un ulteriore livello di caos e divertimento alle sfide.

Un’altra caratteristica distintiva di WWE 2K24 è la modalità La mia FAZIONE. Questa modalità permette ai giocatori di creare le loro Superstar e Leggende WWE preferite, acquisire carte e costruire una fazione dominante. Si può competere nel multiplayer online e nella nuovissima modalità classificata, offrendo infinite ore di competizione e strategia.

Con un prezzo scontato del 44%, WWE 2K24 è un must-have per ogni appassionato di wrestling. Questa offerta esclusiva su Amazon rappresenta il momento ideale per arricchire la propria collezione di videogiochi con un titolo che promette emozioni, adrenalina e divertimento senza fine. Approfitta subito di questa straordinaria promozione e acquistalo al prezzo stracciato di soli 39,70 euro, prima che sia troppo tardi.